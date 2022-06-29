【簡潔生活學】「極簡」變「極端」主義

社會大眾一般較關注「囤積症」：因家裏堆滿無用的雜物而自己無法清理，影響自己或家人的日常生活，嚴重的更會影響隔籬鄰舍；相對之下，較少人留意過度的斷捨離，其實也是一種心理問題。

作為一個收納師，常常鼓勵案主作出斷捨離，要由細小的範圍開始，嘗試捨棄一些不需要的物品，只要踏出第一步及堅持，大部分人都能夠成功，但是，也有些人自從接觸斷捨離後，卻「走火入魔」，每一天除了基本整理，更必須捨棄一些物品，才能滿足，當然這情況只屬少數例子，但也不能忽視。

曾經有一位年輕女孩，本來是購物狂，但接觸斷捨離後便不能自拔，每天花長時間在家裏整理，更試過有家人把物品留在廳中沒即時處理，她便大動肝火。有一次，在整理紀念物品時，把父母在外地寄給她的明信片及相片統統掉進垃圾桶，女孩跟媽媽說，反正不會再拿出來看。之後媽媽不發一言，在垃圾桶找回相片放進自己一個小小的儲物箱。這一刻女孩才意識到，一些對自己沒價值的紀念品，卻是家人的「珍品」，她反覆思量開始學會調節和平衡，適當的斷捨離，並與家人事先好好溝通。

我們在整理收納的時候，很多時會按理論而行，忽略了實際狀況，例如和家人同住，很多東西滿有回憶和紀念價值，需要和家人商量才決定去留。過度的斷捨離，是否令性格變得執着，奉行極簡主義，是否會變成極端主義，影響了跟家人或朋友的關係？

在進行斷捨離，應以自在舒服為前提，不要令自己或身邊人帶來壓力。

Profile：Kitty Wong

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