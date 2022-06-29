人造腦珊瑚　海上漂浮度假天堂

來到炎熱的盛夏，最寫意的度假節目莫過於跟陽光與海灘玩遊戲，尤其是有機會置身於被譽為「人間天堂」的馬爾代夫，即使豪花一筆，相信很多人仍樂意奉陪。可惜的是，有科學家曾預言這個島國有可能因海平面上升而消失，如何才能挽救這塊樂土的未來？在海上建設漂浮人工島，或許是一個最令人雀躍的解決方案。

漂浮珊瑚島——Maldives Floating City

馬爾代夫是由逾千個低窪島嶼組成的島國，80%陸地面積低於海平面，當海平面上升，這個「人間天堂」就有可能被淹沒。名為「Maldives Floating City」的漂浮人工島發展項目，正是由荷蘭房地產開發商Dutch Docklands及建築公司Waterstudio應對海平面上升對當地構成的威脅而合力推出，其設計靈感源自印度洋和南太平洋常見的腦珊瑚（Brain Coral），從高處鳥瞰，其外形真的有點像人的腦袋，當中由5,000個浮動結構組成，內有住宅、酒店、餐廳、商店、學校、碼頭等等，預計可容納2萬人，並連接到周邊一個個障壁島，令其在風浪中仍能保持穩定。

據悉，這個漂浮城市會建於離馬爾代夫首都馬累（Male）約10分鐘船程的潟湖（Lagoon），目標在2024年讓居民開始搬入，2027年完工，而每套住宅的面積均在100平方米以上（包括40平方米的屋頂露台），售價由25萬美元起（約$196萬港元）。