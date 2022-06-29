宣傳完新歌即急飛法國開工　崔碧珈驚太耐冇飛唔識過關

藝人崔碧珈（Anita）今日（29日）到電台受訪，宣傳新歌《Get It Right》。她透露派歌兩星期，外間反應不俗：「起碼唔討厭先啦，不過即使反應差都唔會影響我嘅自信，做得藝人唔可以對自己冇信心！」她又大爆自己的蝦碌事謂：「入行咁耐，都冇試過去晒咁多個電台，之前做宣傳竟然搞亂咗地址，好彩兩間電台好近。（習慣咗自己嘅歌手身份未？）慣啦，畢竟我都練習咗兩年幾嘞。」

下月她將飛往法國，為自己監製的電影《Follia》配音，以及開會商量宣傳事宜：「套戲19年拍嘅，等到依家終於可以上映。另外我會抽空拍《Get It Right》新版MV，等香港粉絲都知道法國嗰邊情況點。（順便放埋假？）唔會嘞，我一個星期要去晒、巴黎、康城、意大利同倫敦，行程相當緊密。（咁急返嚟？）因為前後已經冇咗兩個禮拜，嚟緊我又要錄新歌，要同排舞老師同音樂人開會。（幾時先放長假？ ）唔使啦，我好鍾意寓工作於娛樂，收工同啲同事去食飯已經好好，放假留返70歲退休先！」

她笑言從未試過兩年多未有出埠，擔心不懂辦手續過關：「以往我每年都飛兩、三次，讀書時更加每次放暑假都會飛返英國。依家真係驚連去機場條路都唔認得，哈哈！」