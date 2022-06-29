Machine Gun Kelly自爆曾企圖自殺　幸得美瑾霍絲打救

美國饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）主演的個人紀錄片新作《粉紅搖滾》（Life in Pink）近日於收費串流平台上線，在紀錄片中他自爆兩年前患上情緒病更一時睇唔開企圖吞槍自殺！

影片前日（26日）於美國加州舉行首映禮，他和影星未婚妻美瑾霍絲（Megan Fox）拍拖出席，她更配合片名以粉紅色性感打扮「谷胸」示人。在紀錄片中，MGK自爆兩年前曾企圖自殺過。他表示當時自己因不堪父親離世的打擊而患上情緒病，他憶述當時的情況：「美瑾當時去咗保加利亞拍戲，而我開始患上嚴重嘅妄想症，我不停妄想有人會嚟殺我。所以我當時放一支霰彈槍喺我張床隔離，有日我突然癲X咗。我打畀美瑾埋怨佢唔喺度安慰我。我當時喺房內，我將支槍放入我口內，並喺電話度大吵大鬧。我有掹雞但粒子彈卡住咗，令我死唔去。美瑾當時嚇到冇聲出。」而他更表示在最低落時期，美瑾好支持他。最終協助他克服情緒病。他說：「美瑾成為我嘅陽光，畀到我生命以及協助我成長。」

另方面，MGK上月在《Billboard音樂獎》中以「妻子」來稱呼美瑾，因而令人懷疑他們已秘密結婚。而美瑾日前受訪時首度回應「婚」訊。她否認與未婚夫已婚，表示時機成熟的話他們會拉埋天窗。MGK和美瑾於今年1月宣布訂婚，當時她更表示禮成後她們互喝對方的血。上月，曾有傳她們已進入婚禮籌備的最後階段。當時有指他們希望舉行一個既黑暗、性感且非常搖滾的婚禮。