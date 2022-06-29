香港的餐廳長期站於全球頂端位置，尤其中菜更是高質有水準，無論新派、傳統的風味，又或是各地菜式系，種類五花八門。近日又有新菜輪流上場，除選用應季食材打造菜式，也有主題配搭的套餐，大家可以慢慢揀。

點心花膠配好茶

中菜和茶湯可以說是最佳配搭，銅鑼灣Glassbelly Tea Lab近日推出全新午餐「一泡好茶‧花膠點心餐」，客人可先揀選品嘗綠茶、紅茶或烏龍茶，再自行選出心水茶湯拼配。頭盤有生煎包、竹笙釀開心果、春卷、蝦餃和燒賣，主菜有25頭花膠配帕爾馬火腿南瓜金湯汁，客人亦可加指定價錢，升級選擇金沙南非吉品鮑魚或原隻紅蝦釀關東遼參，配茶湯享用可提升味道和層次，最後以甜美的印尼火山番薯作結。

品嘗得獎菜

很多餐廳都會以得獎菜式招徠，能在比賽中，從眾多菜式中脫穎而出，味道應有保證。灣仔中菜館「中庭」於晚市推出的如珠如寶套餐，前菜有薑汁蟹肉燉蛋、薑油海蜇和芹香琥珀雞頭米，品嘗過翡翠繡球雪燕黃金桂清雞湯後，重頭戲就是以黑毛豬製作的珠圓玉潤，這道黑毛豬二食的菜式曾於「2021香港國際美食大獎」得獎，第一食是選用五花腩，醃製後慢煮8小時，配梅子醬吃，軟腍入味。第二食是黑椒鵝肝黑毛豬菜卷，菜卷內裏有豬肉粒和鵝肝粒，底層再加1塊鵝肝，質感豐富。其他菜式還有淮杞斑球扒千層、金瑤浸時蔬、XO醬蝦仁燜伊麵等，甜品有豆腐布甸和濃滑奶皇酥，相當豐富。

星級名菜

拿下米芝蓮星星的高級中菜館，水準自然有保證。尖沙咀米芝蓮二星的欣圖軒，早前推出「劉師傅精緻珍品晚宴」及「欣圖軒盛讌滋味晚宴」，套餐以傳統菜餚作主角。盛讌滋味晚宴有滋補的花膠燉繡球菌和紅梅燕液蛋白蒸龍蝦球，軟腍入味的蠔皇原隻鮑魚、惹味的醬爆和牛鴨肝黃金盞，甜品有紅棗桃膠燉圓肉及奶皇鳳梨芝麻棗。至於精緻珍品晚宴，頭盤就有脆釀鮮蟹蓋，分量十足的迷你佛跳牆，內有6頭鮮鮑、花膠、婆參和官燕等矜貴食材，啖啖滋味。其他還有蠔皇花膠扣鵝掌、鹽燒松茸石窩牛肉和蟹皇龍唐湯脆香苗等，讓客人的味蕾有最佳享受。

本地尋鮮

經常話食材要新鮮，菜式才會好吃，美心中菜近日推出尋鮮吃鮮系列，食材主要來自本地農場和漁場。脆炸檸檬本地烏頭以西檸雞作靈感製作，香脆肉嫩。另一款鳳脂花雕蒸本地烏頭，烏頭加花雕和雞油塊蒸煮，和蒸蛋一起吃，質感滑溜。另外還有砂鍋豆醬嘉美雞、涼拌本地茄子、玉帶雞蓉本地番薯苗羹、鹹魚本地家豬釀志涼瓜及剁椒楊氏烏頭等，讓客人支持本地漁農業。

酸爽香辛

氣溫屢創新高，悶熱的空氣令人胃口大減，這個時候來點微酸香辣的菜式，有助增加食欲。沙田凱悅酒店中菜館沙田18，近日推出多款適合夏天享用的菜式，黃椒醃菜拌鮑魚內有醃製的鮑魚和大白菜，酸甜爽脆又美味。烏醬茭白筍炒龍躉斑球選用自家製的順德烏醬入饌，味道濃厚又帶點辣勁。選用台灣白鱔、自家製野山椒醬和蒜頭等烹調的野山椒香茅生啫白鱔，微辣辛香。其他還有道滘煎釀原條鯪魚 、紅葱炒墨汁吊桶和野山椒水牛乳金菇勝瓜浸花蛤等菜式，甜品則有創意十足的腐乳芝士泡芙和消滯的焗鳳梨山楂酥，令人胃口大開。