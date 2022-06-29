黃智雯唔識游水死頂拍落水戲　慘被黃子恆嚇鬼

黃智雯與黃子恆今日（29日）在西貢為無綫新劇《隱門》拍攝落水煞科戲，子恆以水鬼look開工，扮相嚇人，智雯則以潛水衣包到冚示人，認真大殺風景。

劇情講到智雯教女兒游水，被已經死去變成鬼的老公子恆威脅要傷害女兒，兩人在泳池發生糾紛。劇集因碰上疫情由去年尾拍攝到現在才煞科，早前由內地拍攝《隱娘》回港補拍戲份的她笑說：「今日拍回憶度蜜月戲，感覺非常Chill，好有度假感覺，希望拍完都可以休息。」不懂游泳的她指劇集落水戲多多：「我都盡力親身上陣，有場落海戲都係親身上陣，趁夏天可以Enjoy下。」她笑言有學過游水，但離開地面便會驚驚，對水有恐懼，但與朋出海玩就不會推卻，會穿上救生衣去玩。

雖然怕水但她指這場泳池戲是劇中最舒服的一場，因劇情沉重又燒腦，角色經常崩潰，拍攝時真非常緊張，不敢輕易放鬆，是一次挑戰。

子恆以水鬼look開工，扮相嚇人，指劇集是奇情劇，戲中有不少遇溺場面，與智雯飾演一對另類夫妻，無論生前、死後都欺負她。劇集拍攝時間相當長，但他為了落水戲要騷Body一直保持身形，直到近兩星期出現頭暈情況要停運動：「呢兩個禮拜個頭移去到某個角度就會頭暈，其實唔係第一次發生，以前都試過，但係近排拍緊3套劇，就未有時間去睇醫生。」