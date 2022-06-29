孖Ivy組辣妹CP　Candy大騷23吋蛇腰無人能及

女子組合COLLAR成員王家晴（Candy）和蘇雅琳（Ivy）今日（29日）合體做「CANVY」CP，出席譚仔雲南米線（譚仔）發布會，她們同穿上清爽露臍裝，加上口味嗜辣變真正「辣妹」，即場試食新品「濃汁豬軟骨寬麵」外，還吃了兩個期間限定甜辣雙拼。Ivy自認食量好大，不過數女團最為食一定非許軼 （DAY）莫屬，笑言DAY無來，可考慮打包送她，Candy就稱Ivy其實飲食都好自制。

早前Ivy經常在家中下廚炮製家常小菜和煲靚湯，問到Candy的廚藝如何時？二人對望忍笑，Candy認廚藝退步，之前有段時間每日都跟媽咪學煮餸，變得很有興致，但現在工作較忙，興致大減，最拿手是蒸水蛋和豉油雞。提到近日剛完成了新團歌及MV，透露今次跟之前幾首感覺截然不同，MV更用上好多特效，她們都表示對新歌很是期待，Ivy並預告團歌有好多勁舞，問到她們可有出單曲計劃時？Ivy直言冇諗過咁長遠。記得Candy參賽時憑一曲《紅綠燈》令人留下深刻印象，問會否敢再挑戰這首歌？Candy笑說：「可以呀，但事前要先準備一吓。」

除了音樂外，她們COLLAR 8女都有一齊上演藝班學演戲，她們推舉隊長沈貞巧（Gao）最好戲，讚有潛質，好容易投入角色之中，而Day就適合做喜劇。她們互評對方最適合演的角色，Ivy笑說：「Candy最適合演女朋友，雖然佢未拍過拖。」Candy則臉露尷尬，稱Ivy適合演室友，仲爆Ivy私下其實好麻甩，食物跌落地下都會拾回照食，Ivy即搞笑阻止Candy再爆麻甩黑歷史。而難得騷腰露，她們難免鬥一番，Ivy稱COLLAR中，無人瘦得過Candy的23吋腰，Candy：「自己天生體質唔易肥，手腳和腰都唔需要太大努力。」Ivy就自爆減肥對她來說十分艱辛，像近日做好多體能，才能減掉2KG。