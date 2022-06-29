missha　巨乳引致血壓高

早前有報告指出全球高血壓患者數量有上升趨勢，而血壓高會引起好多健康問題，大家真係要好好注意身體喇！至於導致高血壓嘅原因有好多，而日本寫真界巨乳新貴missha就表示知道其中一個原因，就係佢對激凸H奶喎！

大胸補不足

師傅教落，世界上冇人屬於完美，所以搵女友千祈唔好一定要對方樣樣都要達到自己嘅要求，從對方身上搵到一兩個優點就已經夠喇！而欣賞日本寫真女優亦係一樣，最近小弟就好欣賞missha呢位寫真界新貴！

雖然佢今年已經28歲，但係笑起上嚟仍散發出天真甜美嘅氣息，係就係塊面闊咗少少，然而阿妹好識得用把長髮遮一遮兩邊面頰，再就埋角度拍攝寫真，睇落都幾順眼，仲有幾分嬌俏添！如果覺得佢個樣唔啱口味，咁就不妨轉移視線欣賞佢嘅豐滿身材，上圍一對H奶體積夠大且質感天然，絕對係極品巨乳，所謂「有奶就是良」，胸大就梗係可以令吸引力大大增加啦，配合埋又大又渾圓嘅優質股，相當吸睛，必定啱晒胃口！

治愈觀眾

近期佢喺寫真界嘅工作愈來愈多，人氣亦漸漸上升，最大嘅原因係佢成功喺選美活動「Miss FLASH 2022」中，同笹岡郁未、大塚杏奈一齊榮登冠軍寶座，足證佢美貌與智慧兼備。而佢喺4月時推出首部寫真DVD作品，銷量成績相當理想，於是喺7月便食住個勢推出第二部寫真DVD，希望成績會更上一層樓。

missha喺一次訪問當中，自言絕技唔係好多，只係識得用對巨乳令男士們血壓上升喎！不過佢叫大家唔使擔心，因為佢係寫真界南丁格爾，會以誘人又悅目嘅寫真演出嚟治愈大家！點解阿妹自稱係南丁格爾呢？其實同佢嘅背景有關，原來佢本身係一位學生，現正修讀護士課程，可以話係一位準護士，咁就梗係想成為護士中嘅典範南丁格爾啦！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎4吋

三圍：37H-25-36

missha近期積極參與寫真演出，從其社交網中就可以睇到好多佢拍下嘅寫真肉照，畀大家盡情欣賞一對天然H奶嘅魅力，震撼眼球。