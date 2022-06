現年15歲、被封為「國民初戀」的姚焯菲(Chantel)近日是非不斷,先被指拍拖,再有疑似自拍片流出,事發後有指Chantel一度情緒不穩需由友人安撫,更即時潛水絕迹社交網,並交由無綫高層樂易玲代為回應,指將以法律途徑處理事件。而相隔近一周,Chantel終於「上水」,佢喺社交網晒出多張與同班同學嘅合照,又留言:「i love you guys so much...thank you 10c」,向一班同學仔表達愛意兼道謝,相信係有同學嘅陪伴,心情逐漸平復。而一班「聲夢」好友包括張馳豪、潘靜文及林智樂等,均紛紛留言送上支持,Chantel都有逐一回覆。