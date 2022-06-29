泰國除咗有陽光海灘篤篤車外，仲有性感女網紅，佢哋不但樣靚身材正，更經常喺社交平台發送福利相，令男士們大飽眼福，其中就有呢位女神級嘅網紅兼模特兒Nisa Khamarat喇！

靚人靚衫

從外貌嚟睇，Nisa Khamarat畀人嘅感覺跟傳統印象中嘅泰國女性有相當大嘅分別，最明顯在於佢擁有美人標準嘅鵝蛋臉，加上五官標致，尤其係挺直嘅鼻樑同迷人嘅紅唇，從任何角度睇都屬於女神級數。不過作為性感女網紅，單純有美貌係唔夠嘅，睇埋佢嘅身材，前凸後趷嘅三圍，尤其一對誘人嘅胸器，加埋纖腰同美腿，以及肌膚雪白滑溜，試問咁完美嘅胴體又點可能唔迷人先？

既然擁有如此高質嘅樣貌及身材，Nisa Khamarat當然亦唔會收埋，加上佢好識得透過唔同造型嚟凸顯身材本錢，好似換上黑色內衣加黑絲美腿，神秘得嚟又性感誘人，認真夠晒賞心悅目！仲有佢着上紅色比堅尼，玲瓏浮凸身材表露無遺，惹火感覺即時爆發，所以話人靚都要啲衫靚，身材正都要識得着得正！

人氣勁爆

不過大家咪以為Nisa Khamarat只係得個殼而冇內涵，畢業於曼谷大學嘅佢，絕對係有樣有身材又有學歷。2019年佢開始模特兒嘅工作，而首個工作就係為內衣品牌拍攝平面廣告，要知道青春嘅魅力，配上高顏值及身材魔力，三種元素完美地糅合埋一齊，嗰種吸引力對任何人嚟講都係難以抗拒。

隨住喺模特兒界走紅，佢就食住個勢喺網絡社交平台上發展，經常派發超性感嘅福利相，成功吸納超過72萬粉絲，人氣一時無兩！不過後來因為各種原因，其社交網嘅帳號被迫關閉，搞到女神失落咗好一段時間。正所謂有危自然有機，經過呢件事後，性格堅毅嘅佢不但開設新帳號，同時更喺OnlyFans開設收費頻道，為粉絲發放更火辣嘅福利相，仲可以一對一同粉絲對話，拉近彼此嘅距離。

Nisa Khamaratra重新開設嘅社交網站有逾70個貼文，有超過3萬粉絲，雖然人數比之前少咗一大截，但係佢仍然會密密派福利相，展露火辣身材，當中仲有佢嘅絕密素顏學生照，對比家陣動人嘅美貌，令人大嘆果然女大十八變。