做打女唔怕靚樣有閃失　趙慧珊親身跳車險被撞飛

歌手趙慧珊（Aka）在香港開電視播出的劇集《黑金風暴》飾演廉署調查員，雖然有不少動作場面，槍戰、撞車戲及爆破場面應有盡有，難得她不怕靚樣有閃失，為做出效果統統親身上陣，獲導演林迪安激讚！她說：「最難忘有場跳車戲，林導話如果慢0.01秒，我就會畀架貨車撞到，所以時間要好準，嗰吓個心都卜卜跳。」

Aka直言今次拍攝後打上癮，並指目標一直是希望成為一名打女。林導透露是他要求Aka親身上陣，覺得她有做動作演員的潛質，大讚她聰明，教動作、走位一點就通，他笑說：「如果有第2輯，一定會安排更多打戲畀佢，可能喺40幾樓跳落嚟！」林導在動作導演界享負盛名，對於事隔20多年再執導，他說：「都係機緣巧合，之前只係做動作導演，今次文戲、動作戲都要執導，有多年動作指導經驗，令到拍起上嚟得心應手。」

近年再度興起女團，Aka被問到組合Super Girls（SG）可會再合體？她指現時各成員在不同範疇各自努力，而今年是組合出道10周年，故期待重聚。對於有網民嘆SG生不逢時，她不予認同，覺得每個組合都有自己的時機，亦喜見香港組合蓬勃發展。至於林迪安的女兒林沚羿參加《聲夢傳奇》闖樂壇，他表示會全力支持女兒，希望她享受過程，但對女兒早出局感肉赤，覺得她能力至少可以躋身第7、8位。