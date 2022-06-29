湯怡斥6位數開餅店忙到出煙　麥秋成一「夫」當關撐到盡

藝人湯怡近日相當忙碌，除了要為新片《內幕》開工外，還要打理荃灣的餅店。她日前更於金鐘開設Pop Up Store，雖然如此，但湯怡忙得相當開心，因有好老公麥秋成全力支持，仲要瞓身幫手。日前，湯怡便於金鐘的Pop Up Store坐鎮，麥秋成則搬麵包、執貨擺位以及Sell客，一夫當關，相當幫得手！

湯怡受訪時「冧爆」大讚無得頂，亦指全靠老公，她才能有勇氣開店舖，並且愈做愈大，繼金鐘之後，她便會到九龍區繼續搞Pop Up Store，她還指餅店現有6位員工，每次編更表都編到頭都大。

投資了6位數字開餅店，每個月亦要應付不少開支，壓力當然非常大，幸湯怡獲麥秋成無論金錢以及心靈上的大力支持，令她可以克服很多困難，老公如此抵錫，問湯怡會怎樣獎勵對方，她笑言：「陪住佢已經係。（生多個？）大家都有諗、有計劃，不過，依家比較忙，等餅店鞏固啲，有多啲時間先。」

麥秋成受訪時，跟太太口徑一致，指陪伴是送給對方最好的禮物，但至於「生多個」這個話題，秋成豪氣地表示：「我哋可能隨時會爆出嚟，畀個驚喜大家嘛。」對自己能力信心十足。