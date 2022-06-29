「爆粗港姐」梁允瑜被批貪慕虛榮　高EQ反擊：邊個唔想有錢？

有「爆粗港姐」之稱嘅梁允瑜，參選時疑因爆粗影響形象終10強不入，幸好最後都獲無綫簽約，仲迅速安排入劇組，不過佢現時依然不改敢言作風，呢日喺社交網同網友玩「你問我答」，寸爆回應網民各種辛辣問題。其中有網民問到：「你係咪畀人包？」佢就直言：「我都想^^畀人包仲使咁忙返工。Sorry我鍾意自食其力。」另有網民狠批：「貪慕虛榮，入大台，選港姐，最後落選，冇得釣金龜，睇到都心涼。」佢亦毫不違言，大方回應：「睇你點定義貪慕虛榮，邊個唔想有錢有權力有地位，同埋sorry我冇諗過釣金龜，我靠自己好足夠，唔鍾意靠男人。」而對於被指對答膚淺，佢就再寸爆：「「咁你仲睇嘅dear。」

與此同時，佢亦唔介意「自抽」，重提當年食住魚蛋爆粗一事，有網友問佢︰「幾時開返間梁允魚蛋？」佢就笑言：「有冇人打本畀我呀？」又話如果有朋友喺街撞到佢可以同佢Say Hi，佢會請大家食魚蛋，對過去一笑置之。至於有人問佢有冇後悔當日爆粗，佢就坦言：「香港地邊個唔講粗口，我唔覺得有咩問題，嗰陣嘅我係咁就係咁，即使係而家嘅我都唔會話完全唔講粗口，都係嗰句啦，成年人識得適當時候講適當嘅嘢。」