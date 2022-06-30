郭富城重裝乾煎　踎街變「人肉焗爐」

影帝郭富城前日在上環街頭拍戲，穿上厚重西裝在酷熱天氣下開工，走來走去暴曬，體質差點都隨時中暑，幸好他一向夠Fit頂得住！不用埋位時，城城即「卸甲」抖涼，為方便工作人員，他寧願留在臨時搭建的帳篷內休息，亦沒有返保母車涼冷氣，與工作人員一齊捱！

郭富城、吳鎮宇、任達華主演的英皇電影《內幕》現正拍攝中，但劇組最近遇到不少難題，早前連日暴雨，令外景拍攝要作出不少臨時調動，幸好幕後班底導演麥兆輝、監製田啟文等經驗十足，不少問題都能迎刃而解！

陳國邦一臉愁容

前日（28日），城城與陳國邦便在酷熱天氣下，於上環拍攝查案戲份，雖然是文戲，但2人穿上厚重西裝在街頭暴曬，猶如孭住「人肉焗爐」四圍走，雖然大汗疊細汗，但他們都非常好戲，一Roll機即投入角色，陳國邦一臉愁容站在街頭，飾演律師的城城則霸氣現身，與他交談。不少街坊看見城城都拿出手機拍照，但很守規矩，未有令拍攝受阻。

這場文戲拍了十多分鐘便完成，由於天氣極之翳悶，城城拍完後第一時間「卸甲」，除去身上的西裝褸，最難得是他為了方便劇組人員工作，即使熱到爆仍繼續留在拍攝現場，坐在導演及監製身旁睇Playback，沒有返回保母車涼冷氣，台前幕後上下一心！

城城捱得熱亦相當捱得打，據知，他與飾演警察的吳鎮宇聯手對付戲中Big Boss，當中不乏動作戲及槍戰場面，日前他為一場Ending戲吊威吔時受傷，但仍忍痛頂硬上，不想阻礙進度。由於他在戲中同時是跆拳道教練，劇組要求他踢腳高過頭，故他每有空檔便壓腿拉筋，做足準備。另外，飾演財務總監兼危險人物的任達華，拍攝由5樓跳落地的戲份時亦受傷，雖然有替身在場，但不少動作鏡頭他都堅持親身上陣，並負傷堅持到最後一分鐘，沒有要求停拍。

方媛做「教煮」

城城連日忙拍戲，太太方媛亦不愁寂寞，日前她上載一段開箱片，分享美容工具、包包及服飾，並貼心地提醒網民收到快遞要消毒。她又示範煮螺螄粉，加入牛丸、青菜及豬扒等滿滿一大碗，食極唔肥，得天獨厚！