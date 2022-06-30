【是日通勝】

農曆六月初二

壬寅年 丙午月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、動土、立約

忌：祭祀、出財、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、27、29、30

幸運顏色：紅、藍

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：做人不能太自私，否則會把身邊的貴人嚇走。

金牛座：財運稍遜，謹記理財需審慎，切勿貪小便宜。

雙子座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運可直線上升。

巨蟹座：做人忌過橋抽板，記得報答所有幫過你的人。

獅子座：愛情運相對失色，處理感情問題忌拖泥帶水。

處女座：運勢不太好，財運特別差，謀事要提高警覺。

天秤座：感情運欠佳，要帶眼識人，水晶手鏈可增運。

天蠍座：異性緣超旺，今天有可能於愛情上取得突破。

人馬座：有必要檢討財務狀況，勿沾手高風險投資。

山羊座：幸運指數排第一，但要謹記成功不能靠僥倖。

水瓶座：求財不宜心急，提防被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

雙魚座：健康運平平，熬夜傷身，要養成早睡習慣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）龍 人緣旺

（跌）雞 財運弱

鼠：人氣旺，用心工作可獲一鳴驚人的表現。

牛：心態積極，做事專注，表現獲上司肯定。

虎：社交聚會多，口福不淺，小心食量超標。

兔：有得力助手現身，生活上沒有甚麼煩惱。

龍：人緣極佳，謀事獲朋輩支援，事半功倍 。

蛇：謀事遇阻力，只顧抱怨並不能解決問題。

馬：能虛心聽取意見，工作表現有明顯進步。

羊：適合與家人閒聊，可為自己帶來好心情。

猴：是日沖煞，有意外發生，讓你措手不及。

雞：財運一般，意外開支多，需要勒緊褲頭。

狗：貴人運強而有力，從事銷售生意有着數。

豬：做事果斷，行動力強，遇到問題不會怯。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

再談藏風聚氣

風水學注重藏風聚氣，意思是指一個地方不適宜氣流過於飄蕩，無法儲聚。

之前的文章曾經提過，如果住宅單位有對流窗、天花板吊扇、抽氣扇等等，都有機會造成氣流飄散。

假如情況嚴重，便會出現運勢起伏不定、處事患得患失、人事失去和諧、健康出現不穩等不良現象。

除了室內問題，屋苑大廈又會否犯上未能藏風聚氣的大忌呢？ 假如大廈是位於四方無靠的位置，例如山之巔峰，又或者孤峰獨聳、樓層極高的單位，比其他大廈或附近山峰還要高，亦有機會出現無法聚氣的起伏不定現象。

大家可曾留意到，葵青建於山峰之巔，從下而上觀看，猶如一列神主牌的一個老牌屋苑，巧合地常常出現生意失敗或破產個案嗎？

又或者建於太平山頂之上，一個名牌大班屋苑，名氣雖大，可是多年來經歷好幾次易手，曾經購入的屋主普遍都陷入財政困難。從統計學來說，似乎不良現象並非一種偶然呢！