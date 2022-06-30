零偶像包袱！王一博Cosplay超人「大風車」勁舞

內地小生王一博投入新片角色，不惜自毀帥仔形象，Cosplay超人在街頭熱舞，短片在網上瘋傳，有Fans搞笑地Cap圖「改裝」，幫他變身去拯救地球！

王一博近日與前輩級演員黃渤合作，拉隊在杭州拍攝舞蹈題材的喜劇《熱烈》，吸引大批「博粉」追星，早前更爆出他站在湖邊影相，引來大批Fans冒雨排長龍打卡，夠晒誇張！13歲便參加中國IBD頂尖街舞大賽、成功進入Hip Hop組16強的王一博，舞蹈底子毋庸置疑，近日更正式獲中國舞蹈家協會委任為「2022中國頂尖舞者成長計劃」推廣大使，今次演出《熱》片絕對是駕輕就熟。

《熱》片講述黃渤游說各路舞林高手加盟其舞團追夢，每位目標舞者都舞藝非凡，當中王一博早前被拍得在街頭跳Breaking，展示高難度「大風車」舞姿，想不到他愈演愈投入，近日更拋開偶像包袱，大玩Cosplay變身超人奧特曼跳勁舞。相關短片在網上廣泛流傳，引起網民熱議，不少人對王一博此舉大感咋舌，更有Fans特意「後期製作」，將偶像頭像配上超人身軀，搞笑指他「身負重任」，要變身拯救地球！

其實去年初內地突然傳出消息，指有製作單位成功從日本買下超人翻拍版權，當時盛傳王一博、肖戰、王俊凱甚至女演員趙露思都有機會參演，惟翻拍消息一直只聞樓梯響，暫未有實質行動，今次王一博搶閘變身奧特曼，被形容為先拔頭籌。