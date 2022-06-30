特戰榮耀︱李一桐巾幗不讓鬚眉　才貌雙全與楊洋鬥戲

由內地人氣花旦李一桐及頂流小生楊洋主演的內地熱爆軍旅劇《特戰榮耀》於今日（30日）起逢星期一至五晚上8時30分於港台電視31播映。

該劇集結人氣演員，加上情節緊湊，製作嚴謹認真，在內地開播以來好評如潮，長期佔據多個網上平台的電視劇排行榜冠軍，播放量至今已突破24億。劇集講述楊洋飾演的「兵王」燕破岳雖然在新兵營中成績出眾，但個性自我高傲，有強烈的英雄主義，跟集體格格不入，後來在嚴峻環境與艱巨任務的磨練下，認清自己的不足並逐漸融入群體，與戰友並肩作戰共同成長，最終成為優秀武警特戰隊員的熱血軍旅故事。

雖然劇集以男性作主綫，但女主角李一桐表現非常出彩，不止楊洋擺脫過去溫文爾雅的形象，李一桐亦跳出框框，角色跟以往演出的甜寵劇有很大分別，令人眼前一亮。李一桐飾演的艾千雪是團中最年輕的電子信息工程師，出身於軍人家庭的她才貌雙全，但她卻甘願放棄一切，來到條件惡劣的高原鍛煉自我。她的個性外柔內剛，性格善良包容，精於射擊、反偵察、戰術運用，完全巾幗不讓鬚眉。

李一桐一開始跟楊洋可謂不打不相識，由於楊洋的好友調侃了她的樣貌，令兩人變成鬥氣冤家，後來楊洋在軍事上展現了卓越才能，令女方對他另眼相看並惺惺相惜。兩人在劇中的互動相當甜蜜可愛，在大型槍戰及打鬥以外，增加了更多亮點。

李一桐為角色需要而將長髮剪短，營造出英姿颯颯的形象，觀眾對她的造型一致讚好，認為她富有軍人氣質，堪稱軍中女神。楊洋透露導演當初想這種軍旅題材的電視劇，一般女星肯定會推辭，但當楊洋打電話給李一桐時，對方即說沒有問題，爽快答應。李一桐受訪時不諱言從小就有一個軍人夢，覺得穿上一身戎裝特別帥氣，長大後對軍人更是崇敬，她是抱著這個小時候的軍人夢及崇敬之情，非常渴望演出這套軍旅劇。