生酮飲食拿捏不當　減肥不成更致健康風險

炎炎夏日，不少人渴望盡快減肥，生酮飲食法備受談論，有人試過後收身成功，有人就失敗，作為脊醫及素食臨床營養學家，提醒大家，生酮飲食減肥法涉及健康風險，部分人於初期會感到疲倦，做運動不夠氣力，容易受傷，假如飲食方式不當更有可能酮中毒，危及性命，故此要小心進行。

生酮飲食法（Ketogenic Diet）之所以流行，其中一個重要原因是毋須捱餓，照樣可吃魚吃肉飽腹，概念是透過吸收高脂肪，充足蛋白質，非常低的碳水化合物，使身體大量提升生酮。根據食物安全中心資料，碳水化合物是日常飲食中能量的主要來源，也是提供能量來源的首選食物，攝取量應為人體每天所需卡路里的55%至75%；生酮飲食則建議碳水化合物攝取量下降到5%至10%，當嚴重缺乏碳水化合物，就會迫使身體燃燒脂肪而非碳水化合物，進而產生酮體，總括而言，大幅減少進食澱粉質食物以助減肥。

不過，當中要跟從很多準則，例如早上要飲一杯「防彈咖啡」，在咖啡加三湯匙的油，不能落糖，因為只要有少許糖，便會令身體重新有回糖分，不能拆解脂肪而生酮，所以整個生酮飲食的過程中，若吃錯了小量食物，便會導致失敗。有些人進行生酮飲食後，效果顯著，短時間已清減許多，有些人卻愈吃愈胖，驗身檢查後更發現膽固醇和血壓高了，於是很快便放棄，種種成因是源於對生酮飲食拿捏不當。

選擇食物種類不小心，不止減肥不成，還引致健康風險；因進食的都是高脂肪肉類，可引致兩個問題，第一，不是所有脂肪都是健康的，有部分脂肪是會塞血管，所指的是飽和脂肪，即來自動物性的脂肪是會堵塞血管，第二，所有肉類有一定的鹽分，如果主要食物來源是一些堵塞血管的脂肪，以及高鹽分的肉類，便有機會導致高血壓和高膽固醇；所以，雖然可達到減肥效果，但同時亦增加其他疾病的風險。

即使作為臨床營養學家及脊醫，我要進行生酮飲食也要很小心地計劃，所以一般人要做到恰當的「生酮飲食減肥法」，可能需要營養師從旁協助，既然已經有跟營養師，想健康的話，為何要作出有風險的飲食？可以有其他更健康飲食方法的。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家