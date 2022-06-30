少女風糖果色手袋　打卡搶Fo必備

入手一款手袋，除了經典色調之外還可以有哪些大熱選擇？今年夏天檸檬黃、牛油果綠等清新糖果色調連番轟炸大家的社交網絡，幾乎每個名人人手一個糖果色手袋，顯得青春活力，用來搭配夏日裝束再合適不過了。而且看着這繽紛的顏色，讓人的心情也不知不覺變更好。

夏日狂想曲

法國Beracamy今季以風中舞動的繁花、嬌陽照耀的綠茵等的大自然植物為靈感打造最新女士手袋。品牌以突破性的設計、功能性的置物間隔為重心，美觀又實用。以植物生長形態搭配品牌立體構造的設計意念，創造出時尚又獨特的手袋造型。今季手袋顏色的選擇也更大膽鮮明，例如有焦紅、瀝青灰、杏仁奶白、檸檬黃、湖水藍及草綠等色彩，就跟調色盤一樣豐富。

Krystal同款大熱

CHARLES & KEITH今季以粉嫩花朵及清新粉彩色調為手袋設計重點，除了主打款式Koa以霧面色調搭配同色系方形扣環，重現復古Y2K時尚美學之外，其他新袋款亦換上橙、粉紅、粉紫和綠等清新色調。此系列還得到韓國女星Krystal加持，令當地街頭幾乎人手一個同款手袋，十分火熱。加上價格親民，高性價比深深吸引一眾小資女的視線。

復古與活潑色彩碰撞

主打優雅且實用的英國品牌Strathberry最新推出了款式Modern的Safari手袋，其外形重塑設計了復古雙筒望遠鏡盒的形狀與功能，在手袋的開關處加上品牌標誌性的金屬杆設計。此系列備有多色選擇，如爆發少女仙氣的粉藍、粉紅，以及百搭清新的灰綠及芥末黃等，配以辨識度超高的設計，必能成為女生的夏日It bag。