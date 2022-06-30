試過打住石膏去試鏡　俊昊拍《衣袖紅鑲邊》後狂接100部劇本

韓國男團2PM成員俊昊憑去年11月播出的古裝劇《衣袖紅鑲邊》爆紅，他更先後在《MBC演技大賞》及《百想藝術大賞》勇奪視帝殊榮。

他昨晚（29日）亮相劉在石與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，談到有指他演出《衣》劇後，全部電視劇的劇本都到了他的手上，他便說：「很感謝有那麼多人找我，劇本我一直在讀和考慮，所以需要比較長的時間。」他又指在拍完《衣》劇之後接到的劇本接近100部。

而2PM的歌曲《My House》去年翻Hit，當中俊昊跳舞的影片就成為網民熱話，他指平時也有翻看自己演出的影片：「假如回歸的話，就要馬上演出，為了不會忘記舞步，我會一直翻看，就發現影片的點擊率和評論數突然多了很多。」

歌手出身的他坦言早於初中時就對演戲有興趣，更夢想進軍荷里活、奧斯卡和康城影展，高中時曾加入話劇部，後來他參加SBS電視台和JYP事務所共同舉辦的選秀節目，並以第一名出線，成為JYP的練習生，最後以2PM出道，他回想在參加組合活動時曾遇上嚴重事故，但只能負傷繼續活動，而在他做了手術後，卻剛好遇上電影《天眼跟蹤》的試鏡，他指當時雖然還打住石膏，但抱住「無論如何都要去」的心態去參加面試，最後成功憑《天》片正式開始演員之路。

俊昊最後又說出自己的心聲：「我希望可以抓緊自己的心態，不要動搖也不要難過，不要因為活動了15年就覺得自己進步了很多，不要太得意忘形，不要太高興，也不要太傷心。」劉在石就對他說：「我們要聆聽自己的感受，生氣的時候就發脾氣吧，覺得討厭的時候，也是有說出來的必要，一定要表達出來。」