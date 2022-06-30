7.1假期去邊玩？兩大必到親子打卡場地

適逢7.1假期緊接週末，趁着一連3日的假期，很多家長都會安排親子活動，你又有咩節目呢？我們這次就推介兩站行程，夠大家創造美好的親子回憶，當中包括到迪士尼樂園觀賞久違的城堡煙花Show，還有到維港海濱打卡兼放電，立即去片睇睇有咩玩！

相隔4年，迪士尼樂園的煙花匯演正式回歸，打造全新「迪士尼星夢光影之旅」夜間城堡匯演，除了在城堡運用立體光雕投影，並配合故事主題構思的大型水幕投影技術，最大特點固然是加入煙花、煙火及火燄效果等，令整個Show生色不少，保證你會看得「嘩嘩聲」。單單是城堡匯演可能大家意猶未盡，故此樂園亦推出一系列光影主題商品，包括發光蝴蝶結、發光棒、發光頸鏈以及夜光T恤等，令回憶得以延續。

如果鍾意打卡的話，維港海濱在今個夏日注入新元素，並以「仲夏．維港」為主題，邀請本地設計師於6個海濱場地換上新裝飾，當中最大型是位於灣仔Harbour Chill海濱休閒站，擺設了9米高大型熱氣球裝置，還有由回收油桶製作的動物擺設，得意又有趣。另有Chocolate Rain與Messy Desk打造的西部小鎮，鮮艷有趣的擺設，令維港增添不少亮點。想小朋友「放電」的話，亦提供專為3~11歲小朋友而設的「維港兒童自駕遊」設施，而場地為原有的臨時巴士總站，有足夠空間讓他們馳騁。