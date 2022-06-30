好玩主題宅度假　上天下海飛去獅城感受繽紛熱情

踏入7月，又是暑假時，雖不知會不會打風，但就真的熱到High High，周不時會聽到人話甚麼體感溫度高達攝氏40度，就是熱，那麼要點做至可以舒服地Hea呢？其實想留港避暑度假真的不難，因為近日不少酒店相繼推出主題住宿計劃，最驚喜當然是室內沙灘盛宴，又有將獅師熱帶風情等等，想Hea住歎，又或玩住Hea都無問題！

鬧市沙灘歎雞尾酒 三五成群遊船河

要數近日話題性、矚目度，非The Mira Hong Kong今個夏天化身而成的鬧市沙灘俱樂部了，酒店由6月30日起至8月28日期間，推出全新兼創意十足的「邁阿密沙灘盛匯」，大堂換上新裝，有炫目火烈鳥霓虹燈、棕櫚樹、衝浪板以及沙灘主題布置，露天酒廊Vibes真沙打造成沙灘，並置有綠樹及太陽傘，於7月1日至8月28日逢周四至日更有人氣DJ打碟，歎住雞尾酒欣賞音樂，一流！酒店由即日至8月28日期間推出「仲夏煥活熱帶天堂體驗及住宿之旅」，於MiraSpa享受全新療程，以熱情果、檸檬香茅與滋養椰子油退去一身疲倦，重新煥活自然光彩，配合芳華熱帶淋浴體驗及天然消暑飲品，從頭到腳都可以徹底放鬆。另外，由7月1日至8月28日期間，酒店同步為喜歡「出走」或喜愛海上暢遊的住客推出「熱情仲夏戶外之旅」，住宿設計包一晚房連早餐之餘，仲包豪華座駕作自駕遊或遊艇，抵玩到呢！住客可以選「出走海邊度假」，住宿計劃供有2至6人（包1至3間房）及翌日早餐，享用豪華座駕6小時體驗（附大嶼山特別許可證），優惠須於入住前7日前預訂。大家也可以選擇「私人遊艇盛會」相約好友出海，舉辦盛夏遊艇盛會，有浪漫約會（2人派對連酒店套房）、家庭同樂（8人派對連2間套房）、好友狂歡（20人派對連8間客房），住宿計劃包一晚房及翌日早餐，入住當天可享用豪華遊艇7小時（上午10小時至下午5時），並於Vibes享用免費飲品一杯（優惠須於入住前30日預訂）。此外，今晚（6月30日）酒店為全新主題而推出「邁阿密沙灘盛匯開幕晚會」連住宿計劃，優惠包括一晚客房，開幕晚會門票兩張（每位一份小食及一杯G.H. Mumm香檳）及翌日早餐，大家亦可以獨立購票投入唱片騎師現場打碟的氛圍之中，勁歌熱舞，盡情享樂！

星洲人氣景點任打卡 盡享獅城熱帶風情

曾經，新加坡是不少合家歡旅遊熱點，近年因為疫情，大家久違了當地獨特的東南亞風情與別樹一幟的多元文化，香港黃金海岸就與新加坡旅遊局攜手合作，由即日至8月31日推出「重新想像新加坡夏日奇趣之旅」，與酒店更推出主題夏日住宿計劃，包一晚房、兩位成人及1位小童早餐、小魚尾獅Merli曲奇製作工作坊、夏日繽紛戶外水上充氣遊戲、獨家魚尾獅Merli環保袋及電話防水套和新加坡小食、「重新想像新加坡」尋寶遊戲、半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車等。房間以新加坡吉祥物小魚尾獅Merli作主題布置，床單、掛畫、玻璃窗貼、窗簾等，均以當地景點或特色美食為主，客人更可獲獨家Merli精美紀念禮品，當中包括帆布袋及夏日必備手機防水袋，以及當地著名的鹹蛋黃炸三文魚皮。而小朋友更可參加「重新想像新加坡」尋寶遊戲：於酒店內搜尋8隻不同造型的小魚尾獅Merli，掃描當中的二維碼，即可發現更多打卡景點鮮為人知的新奇故事，更可以深入感受獅城蘊藏的多元魅力。完成回答每條Merli的問題，更可於酒店大堂Lobby Shop換領由新加坡旅遊局送出的紀念品一份添！有時間游走商場，內置有4米高巨型充氣Merli登場，又有多個新加坡人氣打卡景點包括Singapore Flyer、濱海灣花園、濱海灣金沙、新加坡佛牙寺龍華院及濱海藝術中心，猶如置身獅城之中呢！