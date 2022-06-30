張敬軒年底開Side Track騷：希望每個歌迷都買到飛！

歌手張敬軒（軒仔）今日（30日）出席時尚品牌期間限定店開幕活動，吸引數百粉絲「四面台式」包圍撐場，場面墟冚。完成26場紅館演唱會後只休息了1日半便開工，昨日（29日）終放了2天假，他透露帶同美酒約了朋友到梅窩露營兼行山，行到損手爛腳，但十分盡興，幻想自己去了泰國度假，感覺開心，雖然掛住旅行，但今年應冇時間出埠，透露正籌備海外演唱會，預計明年舉行巡迴演出，暫定於美加的賭場作巡演，問是否準備好行李？他笑言已準備了兩年行李，因一直好掛念旅行。

他稱很久未試過除罩出席活動，活動後會立即戴罩，他表示每次活動前都會做多次檢測，像下周他會上台唱歌，每日做檢測會直至上台前一刻都會做多次，覺得特別時期要有特別需要，遵守防疫條例，以保障身邊跟他共事的人。

另外，有指演唱會將在年底進行Part-2？他解釋並非Part 2，而是全新的演出，他說：「因為紅館爆晒，今次全新演出有很多Side Track未派過台，覺得這些歌適合做細場。」近日實名制賣飛問題惹起爭議，他透露其實早於紅館演唱會時，一早便行實名制，是由他的歌迷會實名制賣飛，不經公開平台，他說：「最重要是歌迷會每個人都有飛，唔經公開平台，由我自己投資嘅系統，就唔使擔心個人資料外洩，所以所有資料都喺我手上。始終自己唔係新人，想回饋歌迷，所有歌迷都買到飛係大原則。」

有苦自己知

他稱辦歌迷會實名制是有苦自己知：「睇到Tyson Yoshi和MIRROR搞實名就明，我身同感受，要令每個人開心好困難，技術上好困難，自己做好貴，花咗7位數。」他稱自己真金白銀搞，笑言動用自己歌酬。他保證歌迷一定買到一場飛，但不擔保場場買齊，本身他也不建議大家場場睇，支持理性消費，他說：「這兩年歌迷會沒聚會，我又唔鍾意Zoom聚會，所以呢兩年冇收會費，歌迷會行政費都要用上6位數。」

他入行20年，希望為一直支持他的忠貞「老歌迷」做事，他說：「多謝粉絲嘅應援，到我呢個家長級年紀，唔想大家亂花錢，得閒買吓碟、睇吓騷支持就好啦！」他稱現時香港歌迷會人數逾2萬，未計海外會員，為公平起見，免收會費後已暫停收新會員，而歌迷會的工作人員都是非歌迷，他解釋有此安排的原因：「請工作人員時，佢哋唔知邊間公司請佢，我覺得要持平，因為有粉絲支持我先發光發亮。」