本日日本：小丸子35周年　必買櫻桃子畫作雜貨

被喻為日本國民動漫之一、粉絲遍布老中青三代的《櫻桃小丸子》，除了問題天天都多，其周邊產品的數量亦同樣驚人！為慶祝《櫻》漫畫35周年，最近日本網店Belle Maison推出了多達8款的相關雜貨，讓大家重溫《櫻》作者櫻桃子的手繪魅力。與此同時，多個日系潮牌近期亦紛紛有《櫻》的聯乘產品推出，帶來既可愛又時尚的型格服飾及包包！

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經典重溫 繽紛亮眼

今次Belle Maison推出的雜貨種類相當豐富，分別有小托盤、抱枕套、午餐盒用Tote Bag、口金包、連蓋金屬杯、包巾、織物掛畫及手工藝手作套裝。特色是圖案多採用曾於雜誌及漫畫出現、由櫻桃子親手繪畫的畫作，尤其多選用《櫻》漫畫的卷首插圖，身為漫畫讀者應該很有親切感。另一特別之處是，各項產品均有多種款式，但每月只會推出一款，想儲齊一套的粉絲記得留意網店的更新。

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雙袋出籠 各自精彩

包包品牌& chouette亦剛推出了慶祝小丸子35周年的聯乘商品，分別有手袋及環保袋，前者採用帆布製造並以雙色設計，一大賣點係附送印有小丸子圖案的卡片掛飾，而袋側更有櫻桃子筆下的小動物圖案，感覺簡約又不失可愛氣息。環保袋則印有《櫻》的多位角色圖案，並隨袋送上一個附有鎖匙扣的小袋，可扣在其他袋上打孖使用，既美觀又實用。

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時尚潮牌 包包服飾

日本服飾品牌Samantha Thavasa一向積極跟動漫搞聯乘出品，兩個旗下副牌

Samantha Thavasa Petit Choice及UNDER25 Samantha Thavasa早前分別推出櫻桃子系列，前者有《櫻》的背包、銀包及掛飾，其中背包及銀包均有小丸子手執星形手杖的金屬章，並於表層有櫻桃子筆下的貓咪及花朵圖案壓模，各售¥3,850（約HK$223）。後者則有印上小丸子與眾多生物享受太空漫遊的圖案上衣，有粉紅及粉藍兩色選擇，各售¥19,800（約HK$1,148）。