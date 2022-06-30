實測75吋8K電視　屋企都睇到IMAX？

電影《壯志凌雲：獨行俠》令IMAX翻Hit，而要在家中享受IMAX巨幕式視覺體驗，一部大電視絕不可少。近年55吋以上的大電視愈賣愈平，TCL早前發表的75X925更將75吋8K電視的門檻進一步降低。此電視近日終於賣街，就等小記進行實測，睇睇畫面有幾震撼！

75X925有幾大，可從尺寸反映出來，長1,673mm、高1,042mm，簡單來說即7部iPhone 13咁高，然而由於採用了超薄設計，令它的厚度出奇地只有75mm，實物沒有想像中佔位。大以外，它的解像度高達7,680x4320，並提供100% DCI-P3色域、1,000nits亮度、HDR 10+、Wi-Fi 6、MEMC 120Hz、ALLM等技術，全屬目前旗艦級電視水平。另外，它亦支援Dolby Vision IQ及IMAX ENHANCED認證，前者實時動態優化影像的同時避免畫面失真，後者則以1.90:1特大方式呈現畫面，黑邊大幅收窄，提供更多資訊量。

以最新上架的《奇異博士2：失控多重宇宙》測試，在Mini LED 技術加持下畫面亮度及飽和度叫人驚艷，黑位紮實，白位亦沒有過曝或眩光問題。另外畫面填滿屏幕令黑邊消失，讓人投入感大增，的確可跟IMAX巨幕影院媲美。再試YouTube的8K內容，動物毛髮纖毫畢現，讓睇慣4K電視的小記也大開眼界！

音色方面此電視也沒有忽略，配備2.1聲道Onkyo音響系統，兩個向上發聲的喇叭為用家提供Dolby Atmos聲效，大大加強環繞聲場的表現。另外，作為智能電視，它擁有大圖示UI介面，並可按照觀看歷史、訂閱偏好而快捷搜尋適合用家觀賞的內容。電視附有紅外線及藍牙遙控各一，同樣內建了Netflix及YouTube按鍵，一鍵即可煲劇，美中不足是設計、用料流於普通，若現代感強一點會跟主機更合襯。

同場加映︰短投電視

想有巨幕級視覺，除咗大電視，亦可考慮超短焦電視。新到港的ViewSonic X2000B-4K是其中之一，結合第二代雷射螢光技術及真4K UHD解像度，支援HDR/HLG、100% Rec.709 劇院級色彩，以及對應Dolby/DTS環繞音效的Harman Kardon喇叭。短短23cm就能擁有投射出100吋大畫面，打造沉浸式家庭劇院。