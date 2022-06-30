為5歲童星洗胃扣喉！鄭嘉穎全靠一招順利完成

鄭嘉穎在新片《焚身》中飾演醫生好爸爸，但因一次醉酒斷片惹來出軌疑雲，被陳靜一步一步入侵家庭。Dada更對嘉穎的兒子下安眠藥，嘉穎見狀即灌水入口營救，他直言起初收到劇本最擔心是這場戲，因要對一個5歲小朋友不斷灌水洗胃，還要做到扣喉效果。

嘉穎覺得5歲小朋友要扮作昏迷狀態不動，難度十分高，正式拍攝前嘉穎先抱起小朋友試好動作，確保他明白要如何做，灌水部分只有一兩次不小心噴水而要NG，最後順利完成。嘉穎說：「見到小演員黃嗣舜，我就同佢講呢場戲會好辛苦，同佢打定底，我覺得小朋友要哄的，所以我承諾如果你好好做，叔叔就送份玩具畀你，之後每次見面我都會重複講。」完成拍攝後，嘉穎遵守承諾送上大盒玩具禮物，哄得嗣舜非常開心，而嗣舜則準備了兒童圖書送給嘉穎的兒子，「兩父子」交換禮物相當溫馨。

現實中嘉穎與太太陳凱琳也是演員，對於兒子將來會否加入行﹖他坦言不想兒子踏上演員之路，因為自己知道有多辛苦，但作為慈父的他還是會尊重兒子將來的選擇：「仔大嘅時候都唔係我決定，如果佢真係對呢方面好有興趣話，我都冇辨法，只有幫佢，幫嘅意思係，分享一啲我拍戲經驗、知識，希望佢唔好犯我剛入行犯嘅錯誤。」