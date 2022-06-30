謝安琪童年陪媽媽深水埗買衣料：回憶係我哋嘅成長基石

歌手謝安琪（Kay）的新歌《憶年》以回憶作起點，跟樂迷遊歷各區的變遷，她說：「世界瞬息萬變，我哋亦需要與時並進，新舊唔一定係對沖，回憶帶畀我哋嘅價值係值得珍藏，亦係我哋成長嘅重要基石。」Kay分享了很多童年回憶，當年她隨母親到深水埗買衣料配件說：「因為媽媽有七兄弟姊妹，好多衫都係出自佢手，近年我都有去過深水埗，雖然進駐咗好多咖啡店同賣潮流物品嘅店舖，但好多舊舖仍在，都多咗年輕人去光顧。」

她隔6年再跟Cousin Fung合作，新歌由對方監製及作曲，由於兩人居住同一區，每次去錄音時，她都會順道接送對方，兩人也因在車程內交談而加深友情，她說：「我哋兩個都好鍾意講笑，有時仲會笑到影響工作，要停一停收拾番個情緒先可以繼續錄音。」

歌曲是新舊融合，所以單曲封面亦特意找來擅長將老香港元素，融入新式畫作內的藝術家Issac，繪製這次的單曲封面，她說：「雖然佢冇經歷過呢個年代嘅香港，但係睇佢嘅畫作，就可以感受到佢對香港嘅熱愛同嚮往。加上佢用色好大膽同創新，再將老香港嘅情懷融入畫作，我對佢好欣賞。」