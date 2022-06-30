傳孖肖戰組CP惹非議　劉亦菲遭陳曉落閘拒再合作

和陳曉主演內地劇《夢華錄》的內地女星劉亦菲，重振「神仙姐姐」聲威，人氣再攀高峰，近日有內地消息傳出她將乘着超高人氣，跟紅透半邊天的「頂流小生」肖戰合演新劇《長陵》，立刻引起網民瘋狂討論，「#網傳長陵暫定劉亦菲肖戰」迅即打入熱搜榜，閱讀及討論次數衝破2.7億。

雖然劉亦菲和肖戰現在是收視及流量的金漆招牌保證，不過大批網民認為他們欠缺「CP感」，指劉亦菲比肖戰年長4年，似姐弟多過情侶，並期待劉亦菲和陳曉再次合作，認為《長》劇更是一個好的選擇，但也有不少網民認為劉肖是「顏值巔峰」的代表，加上他們從未合作過，一定帶來新鮮感。由於《長》是「大女主」劇，主線全在女主角上，所以外間質疑現在一線的肖戰會否願意在《長》劇中變「二線」。

雖然網民熱切期待再度合作，不過陳曉早前卻笑說：「之後不會再跟劉亦菲同台！」他說拍《夢》劇時太太陳妍希一定帶來美食來探班：「而劉亦菲林允這兩個吃貨，是一點不客氣，就是吃吃吃，搞得最後陳妍希最後還幫我點外賣，下次同台，除非她們帶好吃的過來！」陳曉和陳妍希出名恩愛，就連劉亦菲都忍不住反問為何陳妍希幾乎每天來探班，陳曉曾神回對方：「畢竟你長得太好看了！」