小宵虎南　終極Ｈ乳神

鍾情巨乳系女優嘅AV迷，近年真係好幸福，事關有唔少高質新人出道，好似今年23歲嘅小宵虎南，個樣夠靚，肌膚又夠白，嗰對H奶就更加正，每當舉高雙手紮辮，飽滿嘅胸形非常吸睛，稱得上係當代終極乳神！

實力強橫

日本AV大廠S1嘅專屬女優陣容可以話係粒粒皆星，當中有兩位「神乳」級女優，一位係安齋拉拉，另一位係前名有栖花緋嘅汐世，佢哋都擁有一對極品J奶，但喺演出方面各有缺點，前者經常被人批評唔用心，後者嘅演技亦未如理想，好彩S1喺上年搵到一位實力強橫嘅巨乳新人擔大旗，佢就係小宵虎南！論樣貌，無論拉拉抑或汐世，都被虎南比下去；論身材，雖然阿妹嘅上圍只係H Cup，但夠晒堅挺，加上身形苗條，令胸形顯得更為激凸，吸引力一啲都唔輸蝕。

溫柔主動

貴為S1專屬女優嘅小宵虎南，剛登場嘅時候已經令一眾AV迷有驚為天人嘅感覺，理由係佢個樣實在太索，無論從邊個角度睇都咁吸引！講到演技方面，阿妹可以話係交足功課，最叻扮演姊系角色，柔情似水嘅表現已夠吸引，仲會主動以溫柔嘅技巧將男優引爆，完事一刻更會露出甜美又滿足嘅笑容，實在令觀眾睇得好暢快，唔會好似其他癡女咁一味淫邪猥褻。不過，到目前為止，虎南演出嘅作品題材唔算好豐富，希望S1喺未來日子畀多啲唔同類型作品畀佢嘗試，等佢嘅潛能得到盡情發揮。