大食辣妹　野餐變野戰

連續幾日假期，大家有冇諗過去郊外野餐，畀身心有機會Relax一下？講起野餐，好多四仔迷都會聯想到野戰，事關唔少愛情動作片都以野餐作為切入點，唔知以下作品你睇過未？

曲奇誘惑

女朋友整咗曲奇，諗住陪條仔去野餐，點知食飽咗仲有「甜品」，呢鋪可謂雙重滿足！講緊嘅係四仔作品《Adventures in Cosplay #3》嘅劇情，影片由Porn Pros製作，以Cosplay為主題，搵嚟Riley Reid、Vanna Bardot、Allie Addison同Charma Kelly孭飛，4位脫星都極具魅力，當中又以Riley Reid嗰段故事最引人入「性」，講述佢係一位甜品師，某日為咗同男友野餐，特登整咗啲曲奇，但誤打誤撞加咗催情藥落去，搞到兩個人愈食愈興奮，最終喺野外曳曳起嚟。

濕滑接觸

野餐先嚟落雨，一般人都會覺得好掃興，但睇過21 Sextury Video推出嘅《Repressed Desires》，你就會明白濕漉漉嘅環境都有佢嘅好處。影片由Angelika Grays、Alexis Crystal、Zlata Shine等多位靚女主演，分為多段故事，無獨有偶都發生喺雨後嘅野餐之旅。一眾脫星抵受唔住野戰嘅誘惑，喺濕滑嘅環境下，玩到典嚟典去兼興奮潮吹，特別係Zlata Shine嘅狂野演出，更備受美國四仔迷激讚。

擁抱陽光

熱辣辣去野餐，咪會搞到身水身汗？不過，對於熱戀中嘅男女嚟講，正正係體驗野戰嘅最佳時機！Vanity Red就透過四仔作品《Out In The Hot Sun》，將箇中樂趣拍畀大家睇。影片由Amirah Adara、Victoria Sweet、Jenny Simons等多位脫星演出，佢哋不約而同咁話，喺野外曳曳實在太興奮，搞到皮膚被太陽曬傷之餘，仲忘我到虛脫咁滯，好彩嘅係，呢套四仔以野餐為主題，曳曳完後可以盡情食嘢，咁先至冇辛苦。