入行16年真情剖白！鬼鬼感謝香港粉絲不離不棄

前台灣組合黑Girls成員吳映潔（鬼鬼）近日在熱播中的餐廳實境節目《來吧！營業中》，展現真性情的一面，獲得大批海內外的觀眾讚賞，節目更奪下口碑綜藝榜冠軍。鬼鬼接受東網訪問，透露今年入行第16年心聲，向不離不棄的香港粉絲真情剖白，大談從偶像團體出道多年轉變，包括目前的生活現況、錄製節目《來吧！營業中》難忘的經歷、歌影視三視發展及未來工作計劃等。

適逢今年出道第16年，鬼鬼想向不離不棄的香港粉絲答謝：「非常謝謝香港粉絲對我的支持。一直都知道香港有好多喜歡我的朋友，很可惜沒辦法常常過去和你們見面，期待之後很快可以有機會喔！也希望你們能繼續陪我走下去。」她分享小時候最喜歡的香港影視作品，就是電視劇《真情》和電影《逃學威龍》，期待有機會能夠與任何香港藝人合作演戲或歌唱表演。下次有機會來香港的話，她表示：「最想去大吃港式飲茶！我的最愛，大家快快推薦我，下次到香港就可以吃。」

對於《來吧！營業中》最近成為台灣綜藝節目收視冠軍，鬼鬼開心分享錄節目最難忘的經歷：「其實每個當下都很難忘，包括第一次到老屋的狼狽、第一次迎接客人的緊張、第一次跟夥伴起衝突的難過、第一次獨立烤出成功的泡芙獲得客人的稱讚，很多很多回憶，都太珍貴了！當然，還有人生第一次被花枝（墨魚）咬，哈哈哈！真的好痛呀！」至於目前做菜的技術，她説：「可能吧！哈哈哈！每次在廚房看浩哥（姚元浩）煮菜也是一種見習，學著備料，調味。」她表示最拿手的一道菜式就是特別去學的朱古力泡芙和法式麵包，熟能生巧，已經愈來愈能掌握成功的秘訣，希望將來開一間漂亮的咖啡廳，可以發揮我目前學的甜點。被問到倘若再有機會跟好友炎亞綸拍戲，最想演甚麼角色？她笑說：「甚麼角色都好耶！好久沒有一起拍戲了，兩個人的表演應該都成熟很多，感覺會有很棒的火花。」

目前台灣的疫情嚴重，她透露生活現況：「很幸運最近還是有工作持續進行著，所以每天都很充實。當然，除了工作還是有維持我固定的運動習慣。有好的免疫力才是最棒的防疫。」對於未來的工作安排，她説：「目前《來吧！營業中》的節目錄影告一段落了。接下來會有戲劇的拍攝。服裝生意會持續進行，希望每個月都能有新款跟大家見面。接下來還會有各式各樣的商品聯名，希望可以多多期待。」

從偶像團體出道，如今以過來人的身份擔任選秀節目《原子少年》導師，她認為自己最大的轉變：「從沒想過可以以飛行導師的身份參加選秀節目。其實除了慢慢累積的舞台經驗跟可以獨自完整呈現表演外，每一次上台我都還是抱持著初心，還是會緊張，那是一種對自己熱愛的表演舞台在意的表現。所以希望少年們也能永遠記住這樣的感覺。」對於想要進演藝圈的年輕人，她鼓勵他們一定要堅持和勇敢，千萬不要輕易放棄，然後好好珍惜每一次的機會和舞台。」貫徹她的人生座右銘「Enjoy Your Life」。

音樂方面，最近她重新演繹黑澀會經典歌曲《123木頭人》，她直言會考慮再出專輯或新歌：「接下來還是會有音樂作品跟大家見面的，敬請期待，多多支持！」