【是日通勝】

農曆六月初三

壬寅年 丙午月 乙卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、作灶、結網

忌：出行、安床、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、25、29、38

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：好人有好報，懷有一顆善心，霉運會遠離你。

金牛座：運氣很不錯，向心儀對象表白，容易獲接納。

雙子座：財運一般，謀事宜謹慎，意氣用事會有損失。

巨蟹座：投資運平平，事前要多作評估，勿輕率下注。

獅子座：事業發展有點停滯，適時檢討可望帶來進步。

處女座：面對得失一笑置之，保持心境平和有利健康。

天秤座：做任何事都要量力而為，多管閒事會惹麻煩。

天蠍座：很多事要親自處理，靠人脈走捷徑並不可行。

人馬座：事業運上升，今天沒有甚麼問題需要你操心。

山羊座：幸運指數排第一，理財有道，投資易有斬獲。

水瓶座：易遇上利益分配問題，過於自私會破壞財運。

雙魚座：處事要顧及別人感受，斤斤計較易犯眾憎。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）雞 疑心重

鼠：情緒不穩，煩惱事特別多，要注重健康。

牛：事業發展機遇陸續有來，可望大展拳腳。

虎：正財運不錯，努力工作可換來穩定收入。

兔：桃花運極佳，單身者有吸引異性的魅力。

龍：精神狀態差，健康存隱憂，要及早正視。

蛇：財運一般，意外開支增多，銀包易乾塘。

馬：心浮氣躁，不宜外出，待在家中有着數。

羊：事業運向好，趁勢加把勁，可取得佳績。

猴：貴人運強，獲長輩提攜，做事得心應手。

雞：是日沖煞，疑神疑鬼，易為小事而失控。

狗：鴻運當頭，有望於職場上嘗到不少甜頭。

豬：人緣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

香港大帽山祖龍論特首

香港人對新特首上場充滿期望，希望新特首帶領香港，戰勝疫情的破壞，走出經濟低迷的困境。無論是達官貴人，還是平民百姓，都是有這樣的期盼。

香港最高山峰大帽山，是香港的祖龍；鯉魚門去水口，是香港最底的海口。水向低流，群山積聚之水，由鯉魚門海峽走進大海。風水的龍水相對，就是最高點的龍，與最低點的去水口，拉成一直線，大帽山在西北乾卦，鯉魚門水口是巽卦。

香港祖龍在西北乾宮，乾為純陽之卦。香港最高的領導人是特首，對應大帽山最高點，就是管理香港的乾卦。由於祖龍在乾宮來，可想而知香港是陽性，所以傳媒把香港、澳門稱為兄弟，澳門祖龍是東北艮卦。香港和澳門不稱姐妹，就是天地感應的自然之道。

男性做香港特首，理論上是比女性做特首，符合香港最高山峰的地理環境。站在風水玄學的立場來說，無論是外在因素還是內在因素，疫病之流行，經濟的問題，民生事項，男性做特首，在處理與安排上，理應比女性做特首為佳，這是以香港祖龍大帽山而定。

新特首上台，香港的疫情、經濟及民生問題，走出困境有信心，大家對未來的期盼也有希望，這是香港祖龍在乾宮最佳之回應。