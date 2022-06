楊紫瓊最近憑《神奇女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)大獲好評,她有份配音的電腦動畫《迷你兵團2》(Minions : The Rise of Gru)亦推出以她《神》角色造型為藍本的迷你兵宣傳圖!她於《迷》聲演新角色Master Chow,是個已收山的功夫大師,於三藩市唐人街開針灸店,一次出手拯救迷你兵團後,被他們纏著要跟她學功夫。

楊紫瓊受訪時透露她配音時非常投入:「對我來說,如果我真的把戲演出來而不只是配音,會更容易投入角色,所以我在錄音室裡會郁身郁勢,只要想像一下Master Chow有多少動作場面,就知道我有多大動作,看著我配音的人應該會覺得很搞笑。動畫電影跟真人電影真的有很大分別,因為揣摩和建立角色的過程真的很不同,我們有很大空間去嘗試不同的發音、節奏和語調,這令你更仔細地留意自己的說話方式,例如有時你是用胸腔發聲,有時是用喉嚨發聲,在不同的情況下用不同的方法和強度去說話,這是個很有趣好玩的體驗。」