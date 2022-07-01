東方日報C1：譚俊彥接張智霖棒陪賞月　半年袋800萬

「雙料視帝」譚俊彥今年初攞獎後事業暢旺，工作接不停，除了收600萬接拍內地劇外，近日又以200萬酬勞接棒型佬張智霖，成為新一代月餅廣告全球代言人，短短半年間便有800萬袋袋平安，財來自有方！

譚俊彥（Shaun）近期曝光率極高，繼剛播完的主演劇集《十八年後的終極告白2.0》後，早前又赴吉隆坡參與《聲夢傳奇2（馬來西亞）》節目拍攝，最近更以200萬酬勞接棒張智霖（Chilam），成為新一代月餅品牌全球代言人（內地除外），廣告照近日在網上曝光，網民紛紛留言表示驚喜！

檔期緊湊挑戰「壯舉」

據知今次廣告拍攝困難重重，皆因Shaun今年初出席無綫頒獎禮後，就火速到內地隔離，緊接為內地劇《隱娘》展開為期5個月的拍攝，期間未能離開，故廣告試造型及具體內容等只能透過視像進行交流，期間經過多番調配及修改，最後等Shaun本月初返港就把握只得數天的檔期拍攝，他隨即再離港開工。雖然曾有小插曲影響進度，幸最終有驚無險，完成如此趕急的「壯舉」。

其實Shaun自從獲封視帝後，事業運與財運就一直暢旺，除了以600萬劇酬接拍《隱》劇，與秦嵐、楊謹華等好戲之人鬥演技，廣告方面又接棒已為品牌擔任9年代言人的Chilam，200萬酬勞袋袋平安。由於其形象入屋，故深受廣告商歡迎，得獎後有不同種類的廣告邀約，雖然他早前一直身在內地，但仍有廣告商願意等他回港才拍攝，加上有電影及劇集接洽中，在疫情市道尚未完全復甦之際，他已有800萬落袋，實在值得高興。

「出關」首要陪仔女

日前從吉隆坡返港、正在酒店隔離的Shaun，提到短短半年已有可觀收入，即時笑不攏嘴，問到廣告價是否已升至200萬？他說：「價錢唔好講，總之係開心價啦！同埋拍得好開心，個廣告係講個爸爸成日出埠做嘢，好切合我，所以拍嗰陣好代入到。」在內地逗留了多個月的他，早前匆匆返港，只留數天又離港工作，幸日前終於再回港，現時在酒店進行隔離。Shaun坦言連月來時間過得很快，現時最想快點「出關」陪家人，首要要陪一對子女去主題樂園玩個痛快：「暫時未使開工住，做番爸爸同老公先，之前應承咗仔女幾次，但最終都因為做嘢去唔到，今次一定會兌現。同埋已經同咗老婆講，如果香港遲啲縮短隔離日子，一有假期就買機票同佢哋出埠！」

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