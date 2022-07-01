陳積榮未婚妻憶摯愛離世　小儀感動到喊！

阮小儀與陳健安在ViuTV節目《21克公寓》以主持人身份向嘉賓了解「死過翻生」的經歷，認識他們重生後生活，並一起做一件有特別意義的事情。

節目今晚（1日）播出的一集，請來已故藝人陳積榮（Jeff）的未婚妻李凱淇（Lillian），分享走出摯愛離世傷痛的經歷。Lillian已跟陳積榮拍拖10年，回憶當時知道男友患上未期癌症仍不禁落淚，指為男友舉辦展覽帶來的力量足以蓋過悲傷：「同佢之間好似互相成就對方，展覽有好多元素係我哋一齊準備，有少少覺得係命中注定要去做呢件事。」

Lillian指舉辦展覽是因為本來與Jeff的婚禮以一個展覽形式進行，故在他逝世數天後已經着手籌備，她說：「當初只係單純地想完成呢個心願，完成咗就已覺得放低咗。可能展覽反映咗好多人嘅內心世界，提醒佢哋好多說話都仲未同愛嘅人分享。」

兩人之間的連結令小儀也不禁落淚：「因為Jeff一直最唔放心嘅係你，所以臨尾辛苦咗10個鐘都唔願離開，擔心你一個人會唔得，所以其實最後嘅3個月佢就係用嗰個力量同你一齊去行，我感覺到個力量有幾強大。呢個就係原因令到呢件事以外嘅人，都感受到你哋好真嘅愛同重量，所以個震撼咁勁。」

Jeff逝世前創作了一首歌《記住我們》作為送給Lillian的求婚曲，但可惜未能完成。於是，Jeff的朋友就找了C AllStar幫忙，安仔指當時一知道背後的故事，成員們立即答應。節目中安仔與Lillian一起演唱Jeff創作的求婚曲《記住我們》，相當感人。