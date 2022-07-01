【特約報道】據港大醫學院推算，年頭持續了兩個多月的第六波疫情有高達220萬人感染肺炎病毒，現時每日感染數字回落至不足一千人，雖然疫情高峰期已過，但肺炎後遺症仍然纏繞不少患者。

新型肺炎發病過程中，病毒損害全身不同組織及器官，肺部作為首當其衝的器官，咳嗽、氣促、氣喘、氣滯痰多是其主要的肺炎後遺症表現，中醫角度來看這屬於肺氣受損、肺腎氣虛的表現。肺是氣體交換的地方，主一身之氣，是一個免疫保衞的臟腑。肺吸入自然界的「清氣」，並往下輸送，與其他氣結合而成「宗氣」。呼氣時，肺排出體內的濁氣。肺氣與免疫系統相關，肺氣充足則肺之開合正常，邪氣外淫就不容易侵犯；相反肺功能不佳，則全身氣血運行紊亂，容易生病。

新型肺炎康復後的肺虛症，治法上用補肺益氣的藥物如黃耆、五味子、人參等等以改善肺氣不足、納氣無力、水液不通的情況。除了中藥補身，更應把握三伏天做三伏天灸調理補虛。

中醫有「夏養三伏，冬病夏治」的說法。三伏天是指每年最炎熱和人體陽氣最盛的三天，今年的三伏天由7月16日（初伏）開始，7月26日（中伏），至8月15日（末伏）結束。三伏天期間正是肺經氣血運行最旺盛的時刻，是養肺「黃金期」，這段期間若能加倍著重養肺食療和做三伏天灸，能疏散肺經的寒氣，扶助人體正氣，提高免疫力，將積聚在身體的寒氣驅除，達到冬病夏治效果，對於肺系病及免疫力低下症特別有效。

三伏期間更要多飲水、多做腹式呼吸。中醫認為肺喜潤惡燥，多飲水，有效防燥潤燥，對鼻咽、氣管的黏膜產生滋潤作用。而腹式呼吸能讓更多的氧氣進入肺部，改善心肺功能。

中藥及天灸治療可對應不同的病變狀態作出治療，調整身體陰陽氣血的不足和失衡，幫助肺炎患者恢復。不過中醫調理不能急，三伏天灸這種冬病夏治的方法必需連續治療三年。上年我做第二次天灸，醫師幫我將一個藥貼貼在喉嚨位，能夠強化呼吸系統、強肺。做了天灸幾年，親眼見到親友感冒變少了，很多毛病改善了，而我自己也是，所以我強烈推薦大家要做天灸，一年做兩組，每次貼三次，以我的經驗告訴你，絕對可以強身健體，增強抵抗力、免疫力。

強免疫天灸 只須$200/次

天灸最佳時間由7月16日開始，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣

預約方法：立即Facebook私訊登記

健兒安健康醫學 AngelCare

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。