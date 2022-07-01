百老滙「生活之最！BROADWAY‧新人類！」夏日大放送

【營業資訊】百老滙為您打造出高質感的時尚生活！身為忙碌的現代人，身心靈健康尤為重要，讓自己時刻充滿能量，才能在今個夏天盡情釋放活力！夏日將至，百老滙全新推出「生活之最！BROADWAY‧新人類！」推廣活動，與您一同迎接盛夏！顧客凡於7月1日至11月30日推廣期內於百老滙購買指定型號的電子產品，即可免費換領 adidas 潮流運動用品或Sugarfina 夢幻糖果。多款精品等您來換領，讓大家的購物慾如夏日汗水般盡情釋放！會員亦可於推廣期內憑積分於門市/百老滙APP換領禮品，禮品數量有限，送完即止。

adidas 時尚運動單品 讓運動時刻融入悠閒生活

百老滙希望與您一起締造珍貴的運動回憶。隨着香港人愈來愈注重健康，運動鍛煉在日常生活中已是一種常態。今個夏日，百老滙將與潮流運動品牌adidas 合作，送出一系列糅合舒適感和實用功能的潮流運動單品。adidas新推出的「Athleisure」系列設計緊貼近年新興的「悠閒運動風」 (Athleisure) ，把運動 (Athletic) 與悠閒 (Leisure) 風格結合在一起，讓您可於日常、運動或其他不同場合亦能自由穿搭。「Athleisure」系列一共設有三個組合 —Running、HIIT和Yoga系列，分別為跑步、健身和做瑜伽的人士而設。系列齊集多款時尚和舒適的運動裝備，包括運動衫、運動褲、背囊、帽類、水樽及足球等等，為求讓您在最舒服的狀態下運動健身，各路時尚運動達人萬勿錯過這次購物禮遇！

除此之外，顧客更可於百老滙換領adidas全新推出的「Brand Love Pack」系列和「HOT ITEM」系列。「Brand Love Pack」系列包括背囊、斜背包及漁夫帽等，所有產品均印上由三款不同顏色及不規則的adidas logo 拼成的圖案，潮流感十足，讓您能輕易打造出充滿時尚感的穿搭；而為了輔助各位在運動或打球時可發揮超高水準的表現，選用adidas 火熱的「HOT ITEM」產品便最適合不過，設有各款籃球、足球、便攜式充氣泵及其他熱門袋類單品，大部分袋款採用循環再用物料，讓您可在今個夏日盡情揮灑汗水！

少女們大愛︰充滿高級感的Sugarfina夢幻迷人糖果

人氣糖果店Sugarfina一向備受世界各地的明星熱捧，今年百老滙首度與Sugarfina合作，只要購買指定型號的電子產品，即可獲得充滿夢幻感的Sugarfina糖果。Sugarfina的糖果款款均由一流工匠巧手製作，品質精細。關注到消費者的健康，大部分Sugarfina的軟糖不含脂肪、人工色素和基因改造，更有適合素食者享用的「Vegan系列」。今次百老滙將送出時尚精緻的Sugarfina糖果禮盒和剔透晶瑩的小盒子，禮盒以其經典的清新優雅藍為主要色調，一翻開盒蓋便會看到一盒盒裝在小盒子裏不同口味的夢幻糖果，既吸睛又可愛，完全擄獲少女心！星級推介「香檳小熊酒香系列糖果」，顆顆均帶有香檳的乾爽餘韻，散發着陳年香檳的芬馥香氣，而且不含酒精，適合大人及小朋友食用，如此夢幻的粉紅色小熊誰能不愛！此外，Sugarfina的糖果亦設有不同口味供各位選擇，如酒香、果香、咖啡味、朱古力味等等，多款味道迎合不同人士的口味需求。

全城瘋搶：adidas「2022年世界盃」主題系列 推出盲人凸字Tee

驚喜禮遇豈止於此？備受期待的體壇盛事「2022年世界盃」 (FIFA World Cup Qatar 2022) 將於今年11月盛大舉行。為了讓球迷能更加投入觀賞賽事，顧客只要於10月14日至11月30日期間到百老滙購買指定型號的電子產品即可獲贈adidas 一系列世界盃主題Tee、球衣或足球。當中最具巧思的必定是多款印有盲人凸字的主題Tee，Tee上的凸字對應國家隊名，希望視障人士穿上後也能感受到世界盃的熾熱氣氛，為自己支持的隊伍加油！