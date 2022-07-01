無論是大班朋友，又或是三五知己，啖啖肉又豐富的日式燒肉，是其中一個聚餐選擇，近日有燒肉店推出新菜單，除有優質的肉類燒烤，還有其他不同的菜式供應。客人可因應預算，揀選高級燒肉店新菜或是抵食的燒肉放題，豐儉由人。

滋味和牛料理

油香十足日本和牛，吃時有入口即溶的感覺，相當受食客歡迎。中環的日本過江龍燒肉店石田屋，一向選用高質的日本和牛，除不同部位的燒肉外，近日餐廳推出一系列的和牛料理，當中包括和牛海膽卷、和牛薄燒配魚子醬一口飯、味噌和牛多士、燒和牛他他、燒和牛沙律及和牛冷麵等菜式，讓客人可多方面品嘗到和牛滋味。吃罷和牛菜式後，來一口新出的士多啤梨大福餅或燒菠蘿配肉桂糖粉伴椰子雪糕，清涼去膩。

放題選擇多

對於愛吃肉但又預算有限，揀吃到飽的燒肉放題最適合。牛角Buffet剛推出全新放題餐單，餐廳按不同的放題Level，總共增加了超過20款食物。如Level 3就有供應澳洲或美國SRF安格斯和牛牛板腱、「王樣！日本熊本豚梅扒」等，Level 4則有澳洲和牛牛肋肉、澳洲M3安格斯肉眼、韓國豚腩肉、三文魚腩條及法國黃金螺等，Level 5就有鰻魚及「王樣！虎蝦」等，食材豐富又美味，大家可按選擇的美食就更多。