Huayra Codalunga稀有長尾風神

長尾(Longtail)的精髓就在特長的後懸設計，此設計最大好處是低阻力和能為後軸帶來更大下壓力，昔日不少LeMans賽車都採用長尾設計來優化空氣力學性能。時至今日長尾設計已成為一代設計經典，間唔中都有車廠推出長尾超跑向經典致敬。意大利手工超跑車廠Pagani最近便特別打造了一款全球僅限量生產5輛的長尾版風神Huayra Codalunga。雖然每輛索價700萬歐元起，即折合約5,810萬港元起(未連稅)，照樣沽清。

Pagani創辦人兼首席設計師Horacio Pagani稱，Huayra Codalunga是一款在客戶和設計師共同願景下誕生的最新定制作品。4年前兩位客人不約而同提出想擁有一輛長尾Huayra，於是他一方面以Huayra Coupé簡單而流線風格為出發點， 一方面從上世紀60年代LeMans長尾賽車吸取靈感，單是確定造型，花了兩年時間。在開發過程中，還多得客戶積極與旗下的特別項目部門Grandi Complicazioni 溝通，他們才能打造出能完全滿足客戶所想的獨特長尾Huayra。

Huayra Codalunga車身線條非常簡潔，蜿蜒優雅。加上車身採用由Carbo-Triax HP62碳纖維及Carbo-Titanium HP62 G2鈦碳兩種獨特複合物料技術手工打造，輕量化之餘，扭轉剛度及彎曲剛度俱高。簡潔流暢的線條、長車尾、僅1,280kg的淨車重，配合兩對分別安裝在車頭及車尾、經進一步優化的主動式擾流板 ，為其帶來創下歷史新高的極高空氣動力學效率。

值得留意的是，因應長車尾設計，尾後方的引擎蓋亦相應加長，相較Huayra Coupé的足足長 360mm之多。要打造這塊加長、面積逾3.7平方米的大型車身板件，難度更高，單是這一點足見工藝之精湛。此外，有別於Huayra Coupé，車尾極具標誌性的中置四出排氣喉 不止用採用了特殊的陶瓷塗層，周圍更不設格柵，內藏僅 4.4kg重的鈦製排氣系統一覽無遺。

不止長車尾，車身及制動卡鉗顏色，以至內裝配色及飾件，都令人聯想到上世紀60年代的汽車，大玩復古美學。圓形冷氣出風口、門板喇叭音響及儀錶的飾框，以至賽車化平底碳纖多功能軚環連撥片等多處均採用啞銀色的鋁質部件製成，每件都經過工匠以傳統意大利手工逐一打磨，而且大部分還有 Codalunga刻字，配上裸露的碳纖結構部件，優雅得來又不失跑味。碳纖運動座椅，採用手工編織的皮革及絨面革，貫徹復古風格。

動力心臟採用跟之前曾現身香港的Huayra Roadster BC一樣的 6.0L V12雙渦輪增壓汽油引擎及配上比雙離合器還要輕35%的Xtrac 7前速序列式波箱附電子機械差速器，經專業調校後可輸出最大馬力達840CV，而1,100Nm強悍扭力在引擎轉速僅2,000rpm時便全數釋放， 較Huayra Roadster BC再大40CV及50Nm。至於 0-100km/h加速時間及極速等數字仍有待廠方日後公布， 但相信可創下更好成績。

懸掛系統採用鍛造鋁合金主動式獨立雙搖臂連可調式避震，為高速過彎時提供十足的支撐性，以穩紮馬步精準進出大小彎道。配上與著名鍛造航空級合金製造商APP TECH 共同開發的前20吋、後21吋一體式成型鍛造鋁合金輪圈，及由Pirelli特別打造的PZero Corsa高性能輪胎，帶來超卓抓地力。內藏前410x38mm、後380x34mm的Brembo碳陶瓷通風碟，配搭與車身同色的前6後4一體式制動卡鉗，則提供高效出眾的制動性能。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：V12雙渦輪增壓60度夾角

容積：5,980c.c.

最大馬力：840CV/5,900rpm

最大扭力：1,100Nm/2,000~5,600rpm

傳動：XTRAC七前速Sequential波箱

驅動：中置引擎、後輪驅動

淨重：1,280kg