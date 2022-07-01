馬會與香港並肩同行25載

馬會為紀念香港特區成立25周年，近日舉辦了一系列項目，為社區注入正能量，藉此感謝社區夥伴在過去25年來與馬會同行，支持馬會履行「建設更美好社會」的宗旨和承諾。今日在沙田馬場舉行的「香港共慶回歸25周年賽馬日」，雖然天陰有雨，但亦不減馬迷的熱情，而馬場內種種精彩慶祝活動，更將氣氛推上高峰，同時體現香港回歸後「馬照跑」的精神。

今日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸25周年賽馬日」，「與你並肩每一天」巡迴展覽首度登場，展出過去25年來馬會支持社區發展的成果。展覽今日起至本月10日移師大館，供公眾人士參觀。大會亦播放早前在「25年我最難忘賽馬時刻」網上投票活動獲得最多馬迷投選的經典賽事片段，讓市民回顧一幕幕成就世界級賽馬的動人時刻。馬會早前宣布，將於4年後在從化馬場定期舉行常規賽事，馬迷今日可透過虛擬遊參觀從化馬場。

馬會在中午12時播放國歌，並於馬匹亮相圈舉行開幕儀式。香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁，以及香港賽馬會獎學金得主蕭凱恩獻唱廣東金曲，一同演出的包括由香港賽馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙編排的舞蹈表演。

此外，香港特別行政區成立25年以來，馬會一直秉持宗旨，與香港並肩同行，致力建設更美好社會。馬會獨特的綜合營運模式，結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善與社區貢獻，為社會帶來更多福祉。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金更位列全球十大慈善捐助機構。

為紀念香港特區成立25周年，馬會早前審批撥款港幣6億3千萬港元，支持政府舉辦多項活動，涵蓋文化藝術、運動、關愛共融等不同範疇，與香港市民一同見證此重要時刻，為社會注入更多正能量。

「共慶回歸顯關懷」為有需要人士送暖

為向市民大眾帶來關愛，馬會其中一項支持的重點活動「共慶回歸顯關懷」，向本港18區的弱勢社群派發禮物包及進行家訪。馬會主席陳南祿、副主席利子厚、行政總裁應家柏，以及馬會義工隊CARE@hkjc成員均參與其中，為市民大眾送上關懷、祝福和正能量。

運動盛事 讓全港18區同樂

慶賀氣氛在運動項目亦見到，馬會贊助舉辦首個跨地區的「香港特別行政區25周年回歸帆船賽」，並在6月於香港不同水域舉行，讓市民可以輕鬆觀賞這項盛事。為令活動更具意義，賽事參賽費用全免，而每艘帆船均會代表香港一個區域，令到全港18區都可以參與其中，一同慶祝香港特區成立25周年。

推動文化藝術 提升生活質素

馬會一直不遺餘力支持特區政府文化保育工作，推動社會藝術文化發展，早前透過其慈善信託基金撥捐35億港元，支持興建香港故宮文化博物館（香港故宮），部分捐款更將用於未來9年舉辦的部分展覽和教育項目。香港故宮的成立令多件國寶級文物能薈萃香江，體現了國家對香港的支持和重視。亦可讓市民及訪港旅客對中華文化歷史有更深入了解，突顯本港作為世界級城市及國際文化大都會的地位。香港故宮於7月2日正式向公眾開放，馬會亦將透過特區政府慶祝活動「共慶回歸顯關懷」計劃，安排基層和青少年免費參觀。

此外，馬會亦獨家贊助多項嶄新有趣的文化藝術項目，致力推動香港的藝術文化發展，部分項目包括：在全港6個海濱景點以仲夏為主題，創作藝術裝置點綴維港的「仲夏．維港」活動；在添馬公園及中西區海濱長廊創作一系列藝術作品，為公眾帶來結合科學與藝術體驗的「藝術＠維港」旗下項目「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」展覽；以及多個陸續登場的「香港賽馬會呈獻系列」，例如「八大．尋龍記」、「敦煌─千載情緣的故事」、「走進巴洛克─卡波迪蒙特博物館珍藏展」，以及「眾裡尋她─南京博物院藏中國古代女性文物展」等。

過去25年，竭力為香港社會帶來更多福祉。展望未來，馬會期望繼續與香港並肩同行，致力為香港建設更美好社會。