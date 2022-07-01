運動「錶」機　智Fit男女必戴

夏天，為大地帶來美腿，但美腿都要運動才有，而運動想效果事半功倍，穿戴式Gadget如智能手錶或手帶必不可少！今次就同大家精選幾款新產品，齊齊做智Fit男女！

軍用標準

Amazfit T-Rex 2錶身採用耐用性高的聚合物合金打造，通過美國MIL-STD-810G標準的15種軍用級測試，即使在-30℃的極端溫度也能正常運行。具備雙頻五星定位系統，並可從Zepp程式導入旅程路線，加上100米防水，以及指南針、氣壓高度計、天氣追蹤器、日出日落等戶外功能，上山下海都啱戴！它的續航力長達24天，內置150種運動模式，可評估最大攝氧量、完全恢復時間、訓練負荷和訓練效果，並可在45秒內測量心率、血氧、壓力水平及呼吸頻率，讓用戶瞬間掌握身體狀況。

潛水神器

智能手錶大多具有防水功能，但一般只能在水深少於1.5米運作。Huawei Watch GT 3 Pro突破限制，提供自由潛水模式，支援深度30米的自由潛水運動，並通過200輪加壓防水測試、耐鹽水與耐高低溫測試，配合閉氣訓練功能，特別適合游水訓練。它具有100種運動模式，提供ECG心電圖、心率、血氧、體溫、科學睡眠、壓力等全方位健康偵測，更能篩查動脈硬化風險。

輕如無物

小米旗下Xiaomi手環7擁有1.62吋AMOLED屏幕、100多種免費主題錶盤及6色多彩腕帶，同時僅重13.5g，輕如無物。運動模式多達120種，涵蓋戶外運動到健身房器械，實時記錄跳操時長、卡路里消耗，提供最大攝氧量、訓練負荷、恢復時間、有氧/無氧訓練四項運動分析。另外它特設連續血氧飽和度監測功能，能在低血氧含量及時震動提醒。

跑友而設

Polar Pacer Pro定位為跑步手錶，僅重41g，備有全新天線設計讓GPS接收更快更準，而且不需額外配件，便能監測當前的跑步配速、時間及圈數，完成後仲得到VO2max、最大心率估算，甚至可計算出個人心率區、速度區及跑步功率區，完全為跑友而設。另外它兼備天氣預報、推送通知，電力續航力長達7天。