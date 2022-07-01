海鮮控有得揀　時令食材自助晚餐

疫情似有反撲勢頭，都依然無阻巴絲打上街吃飯的「決心」，面對五花八門、琳琅滿目的美食，有時真的會選擇困難，三心兩意咩都想試？自助餐自然成為不二之選！今次介紹兩間以海鮮及時令食材為新主題的自助餐，讓三心兩意的巴絲打都可以一次過滿足口欲！

超多海鮮款式

位於尖東的富豪香港酒店御花園咖啡室早前重新推出自助晚餐，於即日起推出全新「龍蝦．海鮮尚宴」自助晚餐，以12款海鮮為主題，更帶來「海鮮自由選」餐飲體驗，組合變化多達200種以上。至於12款主打海鮮就包括龍蝦、麵包蟹、鱈場蟹腳、藍青口、元貝及海蝦等，搭配自選醬汁及烹調方法，炮製出色香味的海鮮美饌來！好似主廚推介的龍蝦雞尾酒杯配魚子醬、令人目不暇給的火燄花雕醉鮑魚、多款日式天婦羅、日式串燒及手卷、即席烹調的馬賽魚湯、中式燉湯，還有自選三色湯麵，包括淮山麵、菠菜麵及番茄麵，伴滋潤花膠同其他配料成養顏湯麵。其他必食推介仲包括肉味濃郁的燒牛肉、燒西班牙黑毛豬、燒乳豬、天多利蝦、寶雲酥燒羊架、韓式辣醬燒排骨、四川水煮魚、希臘番茄焗魚及紅酒燴牛尾等等。記得留肚食甜品，酒店糕餅總廚製作了多款精緻甜品，好似人氣的巴斯克烤芝士蛋糕、麵包布甸、梳乎厘班戟、雞蛋仔、配搭多款熱門口味的意大利雪糕及配料等；自助晚餐時段每晚會有兩款精選無酒精雞尾酒及雞尾酒買一送一，額外加購更可享無限飲品供應，包括紅酒、白酒、啤酒、汽水及果汁。為慶祝餐廳重開，由即日至7月31日，每天首20個網上訂座即可享75折優惠，每位付費成人可享一名5歲或以下小童之免費自助餐優惠添呢！

和風鮮味之選

以海鮮做自助餐主題的還有位於荃灣西如心酒店的Café Circles，大廚團隊用時令海鮮與時蔬，炮製出冰鎮海鮮與多款傳統日式料理，於7月9日起推出全新的「和風嚐鮮自助餐」。冰鎮海鮮有長腳蟹、麵包蟹及青口等，還有多款自家製涼拌及前菜，好似清酒迷你鮑魚、芝麻汁菠菜卷及日式海鮮啫喱等，又有時令刺身如吞拿魚、鯛魚、希靈魚等；逢周五至周日晚上，廚師更會即席切原條日本油甘魚，確保大家可以品嘗到最鮮味又甘香豐腴的油甘魚刺身。而現場即煮專區更是自助餐的焦點所在，大家猶如走進日本夜市之中，點選各款日式串燒及即炸天婦羅等，推介燒日本和牛、燒牛脷、燒三文魚鮫、炸蝦天婦羅及炸軟殼蟹天婦羅等；還有逾20款日式地道小吃及熱葷包括清酒煮蜆、海鮮大阪燒、鹽燒三文魚頭、蟹棒芝士海膽汁意粉等。甜品方面則不要錯過珍寶外形的福岡草莓乳酪巴伐利亞，還有櫻花戚風蛋糕、日本紅豆和菓子、宇治抹茶撻及巨峰提子芭菲杯等。