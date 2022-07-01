黃嘉雯谷胸性感見「大師」　林敏驄：佢好唔簡單！

藝人林敏驄早前應無綫總經理曾志偉之邀請，首次擔正為無綫拍攝劇集《下流上車族》，有阿驄於現場，劇組每天都笑聲不絕，向來有「港姐緣」他，當年與志偉拍住上做節目《笑星撞地球》，就是這樣於節目邂逅大美人李美鳯，成功取得美人芳心，之後又娶了同是港姐的陳伶俐為妻。今次拍劇阿驄亦繼續享「艷福」，除了有靚女港姐郭柏妍、TVB「可愛女神」羅毓儀做女兒外，就連2019年港姐冠軍黃嘉雯都臨時加入劇組，與阿驄更可能有曖昩關係，令「老婆」江美儀醋埕大翻。

日前，黃嘉雯親自到劇組拍攝現場，與前輩「大師」阿驄正式見個面，當日她穿着一條貼身裙示人，谷胸又晒腿，身材相當誘人，阿驄事後笑言不敢正視。阿驄接受東網訪問時搞笑指黃嘉雯「不簡單」，「嘩！佢今次做校長，真係一啲都唔簡單。（喺呢套劇好有艷福喎！）呢套劇拍得好開心，有笑有淚，因為劇情好感人，成日都要喊，我同江美儀都合作得好好。（你有冇爆肚？）大家大鬥演技啫。我同鮑姐（鮑起靜）輪流萬歲，食勻全香港、九龍啲牛丸、蛋撻。」說到劇中兩個靚女兒，阿驄又大讚郭柏妍有進步，兩個女更開始「搶戲」，他說：「佢哋好叻呀！學到嘢，學晒我哋啲衰嘢！哈哈」

至於黃嘉雯接受訪問時坦言其實自己還未收劇本，日前是第一日到劇組報到，試造型之餘及與合作拍檔打招呼。問她有否被阿驄整蠱時，她笑言：「驄哥真係好搞笑，佢一見面就問我點解打爛咗人哋啲古董，感受到佢好幽默，好期待可以同佢做對手戲。」日前於節目中被整蠱，指打爛古董要賠8萬8的她，坦言大家近排都很關心她是否真的要賠錢，就連街上途人都有問她呢！」提到日前她於社交平台大晒水手泳裝照她表示因為有朋友生日，大家搞了一個水手主題的派對慶祝，說她近日打扮似乎都很性感時，她說：「咁啱啫！劇中我係日文學校校長，都好保守的。」