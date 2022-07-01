本日日本：100%循環纖維炮製　青色多啦A夢產品登場

藍色的多啦A夢你見得多，一身青BB造型你又見過未呢？連鎖時裝品牌UNIQLO日前宣布推出名為「JOIN：THE POWER OF CLOTHING」的活動，並於今日起在全球陸續實施。該活動目的係支持令世界變得更美好的行動，為配合是次活動，即日起日本全國UNIQLO分店及網店有100%使用循環纖維炮製的「多啦A夢 Sustainability Mode」產品發售。

為擔任UNIQLO全球可持續大使而設計的多啦A夢Sustainability Mode，特色係將多啦A夢原本的藍身換成青綠色，效果非常清新搶眼！是次產品包括有毛公仔、便攜購物袋及T-shirt，統統均由百分百循環聚酯製成，其中毛公仔便使用約14個塑膠瓶，購物袋約5個、T-shirt（成人）約24個及（童裝）13個。即日起至7月31日期間，凡購買循環纖維製品或BLUE CYCLE JEANS，UNIQLO的母公司迅銷集團（Fast Retailing）將會從當中收益中捐出US$1,000,000（約HK$7,800,000）予日本財團，藉以支持減少海洋垃圾的活動。同期於UNIQLO TOKYO及UNIQLO原宿店會裝設塑膠樽回收箱，帶瓶去回收的朋友可玩一次巨型扭蛋，有機會獲得多啦A夢 Sustainability Mode毛公仔、AIRism口罩、貼紙及非賣品環保袋（平日名額為80名、假日為160名，先到先得）。《多》粉絲應該會心動想入貨吧！