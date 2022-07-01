Twins打觔斗重現20年前經典　力證寶刀未老

內地綜藝節目《乘風破浪》今日（1日）播出第3場公演PK賽，一直被看好的王心凌組，組員蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、張天愛以及吳謹言，發揮超水準，除了贏對手胡杏兒組外，還獲得全場最高分數，相當犀利！

王心凌組於PK賽中，共同表演跳唱歌曲《星星點燈》，該歌曲在舞蹈動作上比較快以及高難度，令到阿嬌好多時都跟不上，訓練期間大感氣餒，她說：「我的壓力好大，跳不好，感覺之後我就變成了拖慢她們的那個，所以要自我反省，我就自己去摳動作。」因不想成為負累，阿嬌不停練習，而好姐妹阿Sa亦主動陪她訓練，進度都算順暢，令阿嬌即時信心大增，她說：「我跟她就是默契，就是習慣她在旁邊，有安全感。」而阿Sa則笑言：「她是一個慢熱的人，但可能我跟她那麼多年，很清楚她，自己的組合也必需要合體一下嘛，這樣才好看，只要我在的話，她都會是比較輕鬆。」姊妹互相扶持，令不少網民大呼羨慕。

努力當然有回報，於正式拍攝，王心凌組眾成員大玩高空升降，難度分爆燈，隨後眾人的舞動都非常齊，阿Sa、阿嬌更出動Twins於20年前獻唱《明愛暗戀補習社》時的撒手鐧左右兩邊一起打觔斗，力證寶刀未老，惹來不少掌聲！王心凌組的對手，正是胡杏兒組，眾人亦大玩高難度動作，但最後都輸給王心凌組，並需要淘汰成員柳翰雅同黃奕，還有于文文組的劉戀，共有3位姐姐被淘汰。