全新餐廳噱頭十足　葷素石燒都有

新餐廳開業並非新鮮事，新，並不是主要賣點，留意的是餐廳主題、裝潢、食材用料等等，正所謂，食環境、食Classy、食潮流、美酒佳餚等，統統都可以是賣點，今日介紹幾間餐廳，不是玩噱頭就是食住飲食潮熱，巴絲打邊食邊打卡，走在飲食潮流尖端！

十八禁！投注站樓上洋食屋

大家無睇錯，的確在投注站二樓開設全新洋食店，說的是位於中環士丹利街的投注處，將於7月5日開設全新的Tic Tac Room（只限18歲或以上人士），餐廳設有投注設施，還提供多元主題的休閒活動，好似桌上遊戲及Play Station 等；用餐區寬敞開揚，更設有像小包廂的梳化座位。食物方面，主要是一系列和洋料理，包括前菜、三文治、主菜、蛋包飯及甜品，好似日式忌廉蟹餅、日式唐揚炸雞、吉列大蝦三文治、漢堡扒蛋包飯、吉列大蝦蛋包飯等。以日式忌廉蟹餅為例，每一件都炸至外表金黃香脆，配上入面軟心滑溜的忌廉蟹肉，外脆內軟。而用「貴族蛋」蘭王蛋製作的漢堡扒蛋包飯，蛋味濃郁又質感香滑，配上豐腴鮮嫩的漢堡扒及紅酒汁，味道層次豐富。餐廳最特別之處是設有賽馬日（座位只限預訂）及非賽馬日的菜單，前者有「定食套餐」，可從主菜4選1，另配前菜、湯、甜品及兩杯飲品，為客人於欣賞賽馬的同時提供既「打卡」又性價比高的美食。

So Fresh！素食海鮮超多元化

近年多了人喜歡食素，素食餐館愈開愈多，觀塘最近就新開一間主打海鮮蔬食Fusion餐廳EFG Eat For Green，餐單上有植物肉、素海鮮及素菜外，還有新鮮海鮮食材炮製的菜式，一次過帶來肉食、素食者友善的用餐體驗。推介素菜有冬陰公湯紙包焗素魚、原個南瓜海鮮盤、牛油果素雞肉闊條面等。以原個南瓜海鮮為例，用上原個南瓜盛載南瓜湯，加入Omni Golden Fillet新炸魚柳、Omni Crab Cake新蟹餅、素蝦、粟米，羽衣甘藍、椰菜花米伴碟，香甜又鮮味十足。另有真假蟹餅、香濃蝦湯海鮮盤、鰻魚滑蛋包、自家製甜品的意大利芝士蛋糕、蘋果金寶伴雪糕等。當中的真假蟹餅用上新鮮蟹肉餅及Omni Crab Cake新蟹餅，搭配南瓜泥，香甜美味，口感亦豐富有層次，相當有驚喜！

滋滋響！高溫石燒視聽藝術

石燒，指將肉片放在燒到熱辣辣的天然岩石上加熱，親眼見到肉片由粉紅變啡、由生至熟；香氣飄飄，絕對是視聽與味道的三重享受，故近年多了不少石燒店，最新一員是位於九龍城的石一燒，桌上備用小爐，再放上一塊燒至攝氏300度的平滑花崗岩石石板，由於熱力分布均勻，烤肉能迅速鎖住肉汁之餘，更能輕易控制火力。餐廳供應的是日本優質牛肉，好似極上和牛盛會（2人前），就有齊日本九州A4和牛三角胸、日本九州A4和牛前腿肉、澳洲和牛封門柳共約16安士（肉類因供應而有所轉變）；還有櫻花蝦味噌湯、沙律、前菜、菇盛會、飯素和日式甜品，非常豐富。為慶祝新店開業，餐廳推出柯打指定清酒送精美酒杯一對添呢！