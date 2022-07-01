香港開電視再出招！宋熙年重返主播枱領軍撼《東張》

無綫資訊節目《東張西望》深受觀眾歡迎，收視一支獨秀，香港開電視將於下周一推出同類型節目《一線搜查》，找來昔日《東張》主持宋熙年及林希靈助陣，踩行油狙擊無綫！

本地電視大戰一觸即發，無綫、ViuTV及香港開電視以連串精彩節目對撼，面對前兩者以當紅藝人兼人多勢眾取勝，香港開電視亦不容有失，逐步推出節目及劇集。繼4月推出烹飪節目《疫境中的餐桌》，邀嘉賓與名廚切磋廚藝後，上月又來個劇集攻勢，播放林峯、周秀娜孭飛的《黑金風暴》，以及胡杏兒、周柏豪、陳家樂等主演的《獅子山下的故事》；今個月再推出前無綫監製張志明過檔後首個旅遊節目《重新出發》，以「女神」張沛樂（沙律）及張振朗舊愛陳芷尤的「水着放題」響頭炮；再製作資訊節目《一線搜查》，報道話題新聞及探討民生問題等，實行向無綫王牌節目《東張西望》宣戰！

相差半小時播出

該節目安排於下周一晚上8時首播，與7時半播出的《東張》僅相差半小時，主持方面除了已轉戰KOL的前華姐冠軍宋熙年外，還有前《東張》主持林希靈及黃愷怡、張致恒舊愛梁皓恩、曾任主播的丘靜雯、簡采恩及鍾慧冰女兒林靜莉，當中宋熙年、梁皓恩、林靜莉及簡采恩日前已率先為節目預演。

宋熙年受訪時表示，相隔2年再參與時事資訊節目感緊張；林希靈則透露首集會主持大晒冷，問到與《東張》有何不同，她說：「最唔同就係我主力坐喺廠入面報道，如果有好特別嘅情況，先會出去採訪。」至於以往主力做演員及模特兒的梁皓恩，坦言今次是大挑戰，因每日要緊貼社會時事再火速背內容，需要時間適應：「好似BB班咁從頭學起，但大家好有耐性，宋熙年前輩仲要超級好人，人靚又謙虛，真係好尊敬佢。」