被喻為比堅尼女王嘅Brenna McKenna同Ryan Ryans，今日就將佢哋比併一下，睇吓邊個至係真正女王！ （互聯網）

自從1946年法國工程師Louis Reard設計出對日後影響深遠嘅比堅尼後，便成為標誌性嘅性感衣着之一，亦因此出現一眾被喻為比堅尼女王嘅成人模特兒，其中就有Brenna McKenna同Ryan Ryans，今日就將佢哋比併一下，睇吓邊個至係真正女王！

炙手可熱

比堅尼雖然性感，但對穿着者嘅身材要求度極高，若然唔夠玲瓏浮凸，好易會弄巧反拙變自曝其短，作為男士眼中嘅比堅尼女王Brenna McKenna不但冇呢個問題，更憑住前凸後趷嘅身材，贏得極高嘅人氣。

喺美國佛羅里達州出生嘅佢，及後舉家遷往新澤西州維恩蘭，並喺維恩蘭大學畢業。由於一直夢想成為模特兒及演員，所以自中學時便積極參加模特兒工作及舞台劇演出，不過大學畢業後，因為一個決定便改變咗佢嘅未來。話說當時佢憑住陽光魅力及迷人外形，為體育雜誌拍攝比堅尼寫真，因而被成人雜誌睇中，邀請佢拍一輯更大膽嘅比堅尼寫真，Brenna McKenna稱喺獲得家人嘅支持下接咗呢項工作，結果令佢成為炙手可熱嘅性感比堅尼女神，從此展開成人模特兒嘅事業。

Brenna McKenna

出生日期：1993年7月17日

身高：171cm

三圍：34DD-24-32

一鳴驚人

由於比堅尼相當講求穿着者身材關係，故此要成為當中王者，身材一定要夠Fit，而Ryan Ryans正係憑住呢點，而被美國男士視為成人模特兒界最索比堅尼女王之一。

現居於加州洛杉磯嘅佢，早喺2013年便開始模特兒工作，期間更參與過多套電影演出，雖然只係飾演小角色，但已令佢對鏡頭演出產生相當濃厚嘅興趣，可惜不論係模特兒或演員，佢嘅發展始終一般。眼見如此，2014年便決定投身四仔界，並憑住迷人嘅外形獲著名片廠Hustler青睞，搵佢演出作品《This Ain't Fast & Furious XXX》。縱然佢外形一流，可惜卻始終紅唔起，及至幾個星期後，佢為著名男士雜誌拍攝一輯比堅尼寫真，令人氣大爆發，皆因佢迷人嘅身材喺比堅尼襯托下，不但有呼之欲出嘅感覺，若隱若現嘅誘惑更係挑起男士嘅原始本能，自此佢唔單止成為比堅尼女王，更令四仔事業邁向頂峰。

Ryan Ryans

出生日期：1990年3月8日

身高：168cm

三圍：34D-24-34

第1回合

鬥身材

雖然Brenna McKenna擁有一對34DD巨型車頭燈，但係由於過分堅挺到反地心吸力，因而經常被人懷疑佢打假波，雖然如此，但仍唔影響佢比堅尼女王嘅地位。而Ryan Ryans擁有34D天然巨乳，配合纖腰及渾圓美股，呈現出S形曲線，相當吸睛。

第2回合

鬥陽光氣息

雖然話人靠衣裝，但氣質亦同樣重要，如果要襯得起比堅尼，陽光氣息絕對唔少得，從呢點嚟睇，Brenna McKenna可謂完勝Ryan Ryans，事關佢本身係游泳健將，曾參加多個泳賽，同時擁有古銅色肌膚，真係充滿陽光氣息。至於Ryan Ryans原來係跆拳道二段高手，不過佢似乎唔鍾意曬太陽，全身肌膚白雪雪，欠缺陽光味。

第3回合

鬥吸金

Brenna McKenna喺出道初期嘅吸金力真係堅勁，事關佢唔單止為多本成人雜誌及廣告拍攝寫真，更參演過唔少三級片。不過Ryan Ryans喺四仔界及成人模特兒界均吃得開，又先後喺AVN等多個四仔頒獎禮上獲獎，Brenna McKenna嘅吸引力明顯失色唔少，唔知係咪咁嘅緣故，近年佢開始接拍女同題材嘅四仔呢？

Ryan Ryan更勝一籌

作為美國男士心目中嘅比堅尼女王，兩位囡囡嘅樣貌固然係高質，其中以Ryan Ryan嘅樣貌更為標青，身材亦夠火辣誘人。雖然Brenna McKenna嘅Cup數比Ryan Ryans大，但係假波味太濃，仲要係硬磞磞嗰種，無疑影響觀感。