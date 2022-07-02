【是日通勝】

農曆六月初四

壬寅年 丙午月 丙辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：伐木、作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、20、30、45

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：心態保持樂觀，面上多點笑容，可帶來好運。

金牛座：事業運不錯，但財運一般，要謹記知足常樂。

雙子座：運勢平平，勿跟人比較，黑曜石飾物助轉運。

巨蟹座：幸運指數排第一，財運特別好，生活無憂！

獅子座：為工作付出不會白費，但需要耐心等待收成。

處女座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白時機。

天秤座：事業運平平，行事要顧大局，切勿固執己見。

天蠍座：身處逆境要保持開朗，別把不快的事放在心。

人馬座：財運差勁，投資要量力而為，以免得不償失。

山羊座：健康運最強，保持心境平和，好好享受周末！

水瓶座：好人有好報！即使遇上霉運，也可大步檻過。

雙魚座：感情生活未有着落，過於被動會錯失好姻緣。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）狗 心情差

鼠：事業順利，不乏表現機會，有意外收穫。

牛：財運差勁，與人合作要謹慎，以免受騙。

虎：找機會向心儀對象表白，成功機會甚高。

兔：心不在焉，謀事易出錯，勿作重要決定。

龍：遇到問題時要保持冷靜，切忌意氣用事。

蛇：工作態度受到賞識，事業發展走上正軌。

馬：鬥志旺盛，工作上面對競爭也無所畏懼。

羊：人緣運急升，單身者易結識投契的異性。

猴：腦筋轉數快，扮演軍師角色可一展所長。

雞：謀事如有神助，少少付出已有理想成果。

狗：是日沖煞，受壞心情影響，容易得罪人。

豬：桃花運旺，有異性主動示好，勿錯失機會。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

12星座養生方法（二）

天秤座：排毒養生

愛美的天秤座，每天都要多吃綠色蔬菜及水果，少吃含添加劑及防腐包裝的食物，多飲水及做運動排汗，減少體內毒素積聚，可以免於生病，防止早衰，更有助延年益壽。

天蠍座：照顧好子宮

現代人都喜歡吃多甜、冰凍、寒涼的食物，如果經常手腳冰冷的你，表示子宮也同樣冰涼，想生孩子的話，更要改變飲食習慣，尤其是戒食白沙糖，照顧好生殖器官，這對天蠍座是非常重要的。

人馬座：修行生活

學習透過生活中所產生的煩惱或痛苦過程中成長，逃避再不是解決問題的方式，一切都是必經過程，每個問題都是生命的課題，目的就是尋找及成就自己真實的本性。

山羊座：大笑放鬆

每當大笑的時候，大腦神經會有放鬆一刻，從而使大腦有更多休息時間，而且更可以加速血液循環；如果能夠由衷發笑，效果可以持續更久，有利健康。

水瓶座：放空腦袋

當覺得生活枯燥乏味、心情煩躁，可嘗試將手中的事情暫時放下，把煩惱暫時拋到腦後，出去散散步，看一場電影，吃一頓豐富的，做自己想做的事，將腦袋放空，甚麼都不想，甚麼都不要去擔憂，全情投入當下的一刻。

雙魚座：熱水泡腳

每晚用熱水泡腳，不但可以緩解一天的疲勞，更有助於睡眠，一面泡腳一面按摩效果會更佳，可提高人體免疫能力，在寒冷天氣多泡腳會是最好的養生保健。