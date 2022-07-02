東方日報C1：龔嘉欣染疫掀恐慌　張振朗高危

近日疫情確診數字有上升趨勢，每日都超過2,000宗，市民仍不能掉以輕心。無綫多個劇組自疫情第五波後已開始復工，一切安然無恙，只有零星確診個案。不過，繼個多星期前《婚後事》劇組被指有多位幕後工作人員染疫，劇中主角陳自瑤確診外，昨日龔嘉欣亦不幸中招，現時正為劇集《靈戲逼人》拍攝的她，昨晨開工前做快測發現染疫，告知劇組後，公司先通知同劇演員即日做核酸檢測，以策安全，而此劇亦會停拍之後兩天的廠景、外景。

此外，因為現時有多個劇組如《愛．回家之開心速遞》、賀歲劇《黃金萬両》、《寵物Pet Pet》及《你好，我的大夫》的演員都與嘉欣共用一個化妝間，加上早幾日嘉欣有份出席回歸劇記者會，接觸的藝人眾多，所以無綫上下都人心惶惶，自行去做檢測，無綫方面已安排化妝間及錄影廠進行徹底消毒。

發燒骨痛屋企休息

嘉欣昨日回覆記者表示現時有發燒及骨痛，之前開工每天都有做快速測試，感謝劇組體諒，現時正於家中休息，會依醫生指示服退燒止痛藥，多飲水休息。而《靈》劇監製王偉仁受訪時說：「今日有同龔嘉欣聯絡，佢個病徵唔算嚴重，我哋12廠都已安排消毒，亦要停工2至3日先，因為本身呢2日都係拍嘉欣同張振朗嘅主景，而且我哋劇組所有人每日都有做快測，暫時都未有其他人確診，影響不大。」

換言之，與嘉欣最緊密接觸者是張振朗，不過他直至截稿前都未有回覆。而同劇的劉穎鏇受訪時不諱言前晚才跟嘉欣齊齊開廠：「係呀！我一收到消息做咗快測冇事，但公司都叫我哋去做核酸，我都做完，要聽日先有報告。（同場拍戲好高危？）我都冇乜點擔心，平常心，希望大家都冇事，亦希望嘉欣徵狀唔嚴重啦！」

而江嘉敏、朱智賢正為賀歲劇集《黃金萬両》每天在電視城開工，她們每日都跟嘉欣共用化妝間及見面，江嘉敏受訪時說：「我嗰日喺記者會都見過嘉欣，但大家都有戴口罩，而且我哋日日返工都要探咗體溫、做咗快測先入得化妝間同錄影廠，所以都唔太擔心，不過呢排要開工，見嘅人都好多，自己就冇同家人接觸。」而朱智賢亦說：「唔擔心呀！大家都好小心，平時喺化妝間冇乜嘢我哋都會戴口罩。」

至於之前曾中招的「過來人」周嘉洛與陳嘉慧現時為《你好，我的大夫》開工，周嘉洛說：「我唔擔心，每日都有檢測，而且近期我冇接觸過佢，雖然我哋共用化妝間，但大家都好警惕、小心。」陳嘉慧亦說：「之前自己中咗有抗體，唔擔心嘅，而且劇組個個每日都有做檢測，應該好安全。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：